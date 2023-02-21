新华社北京2月21日电 题：美国人的小事化大与大事化小

新华社记者吴黎明

最近发生的几件事，让人们见识了山姆大叔操控舆论的“话术”与“手段”——明明是很小的事，美国却别有用心地炒作甚至煽动，让世人觉得是天大的事；反过来，明明是天大的事，美国却声称“小事一桩”乃至绝口不提，企图让人们尽快淡忘。

前者是小事化大，“流浪气球”事件是“代表作”；后者是大事化小，列车脱轨事件最为典型。

先说“流浪气球”。一艘失控的民用无人飞艇受超强西风带影响，偏离了预定轨道，进入美国上空。到了白宫那里，这成了渲染“中国威胁”的绝佳道具，拼命借题发挥、炒作升级、扩大事态，在总统国情咨文中都大肆渲染。美方还上演“大炮打蚊子”式的“真人秀”——出动战机、发射导弹将这艘毫无威胁的飞艇击落，真是过足了“戏瘾”。

很显然，这是美方导演的一出小事化大的典型案例，是美国故意制造的一场政治闹剧。明明是民用气球，偏要抹黑成所谓“间谍”气球；明明是由于不可抗力导致的偶发事件，偏要编造成中国“高空气球侦察计划”的一部分；明明是与政治无关的意外事件，偏要借题发挥上升到中美关系层面。“地球上空每天都飘着很多气球，难道美国都要打下来吗？”中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任王毅发出这样的“拷问”，国际社会都很认同。

明眼人看得出，美方反应过度和借题发挥导致事态复杂化、扩大化，如此小题大做让美国人自己都看不下去了。美国《华盛顿邮报》网站刊文指出，这个气球并未构成任何实际威胁，它是否搜集到了敏感情报值得怀疑。令人感到担忧的是，美政府对这个“流浪气球”表现出了近乎歇斯底里的反应。

再来看看美国政府的另一面——大事化小。最近，美国两周内发生至少四次列车脱轨事故，尤其是2月3日发生的俄亥俄州危险品列车脱轨事件最令人揪心，滚滚黑烟在事故发生地上空弥漫，附近水体受到污染。美国环保局等政府部门坚称当地空气、水质均处于安全水平。但实际上，有毒化学品进入空气、水和土壤，烟雾刺激眼睛，死鱼浮上水面，主河道大片污渍……

列车脱轨事故频发暴露了美国治理的深层次问题。一是美国基础设施欠账越来越多，铁路线路普遍老化，技术水平落后，在维护和更新方面投入不足，火车脱轨的风险增加。二是为了追求“降本增效”，牺牲安全性。三是由于利益集团的介入，危险品运输标准降低。路透社报道称，成本削减损害了铁路的安全性。阿根廷《第十二页报》网站报道称，美国铁路游说团体阻挠安全法规导致环境灾难，他们“投资”政治基金以使有利于自己的法律获得通过。

根据美国联邦铁路管理局数据，从2013年到2022年10年间，美国发生铁路事故近11万起，死亡7939人。

小事化大与大事化小，看起来截然相反，却被山姆大叔用得炉火纯青。什么事情用哪招，什么时候要“变脸”，取决于对其自身利益的考量。

从更广的视角看，小事化大也好，大事化小也罢，不过是山姆大叔“百宝箱”中两招而已。这不，最近山姆大叔还使出了另一个“绝活”——装聋作哑，大事不仅可以化小，还似乎可以化无。一段时间以来，越来越多有良知的人通过不同线索披露细节，称美国极有可能就是“北溪”管道被炸的肇事者。美国不仅是“主要受益方”，也是唯一有动机、有手段炸毁该管道的国家。但是，美国政府和主流媒体对此保持着非同寻常的沉默，心照不宣、非常默契。

(责编：崔越、张悦)