新华社东京2月21日电（记者郭丹 张伊伊）深受日本民众喜爱的大熊猫“香香”21日从东京成田机场乘坐包机回国，去中国四川“寻找伴侣”。

当天清晨7时，东京上野动物园门口已聚集了150多位为“香香”送行的日本粉丝。当载着“香香”的卡车从人群面前驶过时，大家纷纷举起手机拍照记录，喊着“香香，再见”“香香，谢谢”，依依不舍与“香香”道别。一名粉丝说，即使去了远方，他们对“香香”的喜爱也将一直延续下去。

卡车驶离后，上野动物园园长福田丰举办记者会，向喜爱“香香”的民众表达谢意。福田丰说，感谢大家守护“香香”平安出生、看着“香香”健康成长，感谢中国野生动物保护协会、中国大熊猫保护研究中心对“香香”的饲养工作给予的宝贵指导。“香香”在日本期间温暖了大量民众的心，让大家感受到了幸福。

同日，东京都知事小池百合子就“香香”回归中国接受采访时说：“大熊猫非常受人喜爱。”

“香香”出生于2017年6月，是上野动物园自然繁殖成功的第一只大熊猫。由于父母是从中国出借的大熊猫“比力”与“仙女”，“香香”所有权属于中国。如今，已经5岁多的“香香”已经进入繁殖适龄期，此时回国也是为了能尽快寻找到合适伴侣。

“香香”将前往中国大熊猫保护研究中心雅安碧峰峡基地，在接受检疫后再决定最终生活的地点。

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