新华社北京2月21日电 印度古吉拉特邦政府的一个调查小组20日说，去年10月造成100多人落水遇难的断桥事故应归咎于修缮维护不当和桥梁负荷过重。

该小组所做的初步调查报告显示，桥上一侧主钢缆断裂，49股钢索中，22股在断桥事故发生前就已经腐蚀严重，相关责任方既没有检查也未更换钢索。

报告发现，这座有140多年历史的拉索桥在重新开放前，没有进行结构和荷载测试。这座年久失修的桥梁去年维修过数月，在悲剧发生前几天才重新开放。

2022年10月30日，人们在印度古吉拉特邦莫比地区桥梁断裂事故现场进行救援。新华社发

报告说，修缮桥梁的奥雷瓦集团把工程外包给一个不称职的企业，后者施工时没有咨询专业技术人员。

调查人员发现该企业一系列偷工减料的事例，例如把新挂钩和旧挂钩焊接到一起，把桥面上的木板换成铝片。

报告说：“如果桥面上是一片一片的木板，而非整片铝制品，由于木头的延展性，（事故的严重程度会降低），死亡人数可能没那么多。”

2022年10月31日，救援人员在印度古吉拉特邦的桥梁断裂事故现场搜救。新华社发

去年10月30日晚，古吉拉特邦莫比地区默丘河上一座拉索桥挤满庆祝传统节日“排灯节”的民众，桥梁突然断裂，数百人落水，至少135人死亡、上百人受伤。

现场监控画面显示，事发前一些人站在桥中间，两手搭着两边扶索，来回晃荡。印度媒体报道，事发时桥上有至少400人，桥面负荷远超设计承载能力。

莫比地区时任最高行政官员去年11月被停职。奥雷瓦集团负责人今年1月被捕。此前已有9名嫌疑人被捕，包括桥梁修缮承包商，桥梁管理人员、售票员和保安。（王宏彬）

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