海南省贸促会与泰国中华总商会签署战略合作协议。人民网记者 孙广勇摄

人民网曼谷2月21日电（记者孙广勇）为深化海南与泰国的交流合作,分享海南自贸港建设新机遇，2023年2月19日，海南省贸促会与泰国中华总商会联合举办中国(海南)-泰国经贸合作推介洽谈会。海南省政府常务副省长沈丹阳、中国驻泰国大使馆商务公参王立平、泰国中华总商会总主席林楚钦和泰国工商界和华人华侨企业家代表，以及海南重点产业园区、重点企业代表近150人参加了推介洽谈会，与会代表就海南自贸港总体政策、海南自贸港金融政策、海口江东新区招商项目等进行了深入交流。

泰国中华总商会主席林楚钦表示，近年来，中国持续扩大开放，构建国际国内双循环新发展格局，推动建设“一带一路”、“海南自贸港”高质量发展，为全球华商侨胞创造了无限的新机遇。海南是中国的南海明珠，30多年前，中国最大的经济特区在这里诞生。如今，海南建设世界瞩目的中国特色自由贸易港，肩负起新时代千载难逢的历史机遇和使命，成为中国面向世界的重要开放门户，前景不可限量。相信通过此次推介洽谈会，将进一步巩固泰国和海南商贸投资的桥梁，深化泰琼两地在经贸、投资、文化、旅游、教育、医疗、劳务、大健康产业、农产品深加工、消费品等领域合作，推动更多的泰国企业深度参与海南自贸港建设。

中国驻泰国大使馆商务公参王立平表示，中国连续10年是泰国最大的贸易伙伴，去年中泰双边贸易额再破纪录，达到1350亿美元，增长3%，中国对泰投资13.8亿美元，增长36.6%，这都是在疫情冲击下取得的来之不易的成绩。“中泰一家亲”形容中泰两国的传统友谊，而海南与泰国的关系更是亲上加亲。在中泰互利友好的大局下，海南与泰国的经贸合作具有得天独厚的优势。随着中国加快疫后复苏，全球最大规模市场优势将充分释放，内需将不断扩大，中泰人员往来将更加活跃，我们期盼越来越多的泰国企业，将海南作为对华投资的门户，用好用足自贸港的利好政策，为中泰经贸合作做出积极贡献。

海南省政府常务副省长沈丹阳在致辞中从政策体系、产业生态、人文环境这三个方面来介绍海南。他表示琼泰一家亲，泰国与海南省地缘相近、人员相亲，海南侨务资源十分丰富，在泰的海南华侨人数超过百万。近年来，随着海南自贸港建设不断推进，泰国与海南企业在新能源、旅游、农业方面合作越来越多。2022年，海南与泰国进出口贸易总额为5.2亿美元，增长92%。相信随着海南与泰国的人文交流更加密切、经贸关系不断深化，经贸交流必将迈上新台阶。

在签约环节，泰国中华总商会副主席李桂雄，海南省贸促会、海南国际商会副会长陈鸿亮，分别代表海南省贸促会与泰国中华总商会签署战略合作协议。

推介洽谈会上，一批海南企业与泰国企业在食品进出口合作、椰子原料采购、冷冻水产品加工、文化旅游、设厂投资、沉香产业升级项目等方面达成合作。

中国(海南)-泰国经贸合作推介洽谈会现场。人民网记者 孙广勇摄

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