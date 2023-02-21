当地时间2月19日，美国一些反战人士在华盛顿举行集会游行，要求美国停止向乌克兰提供军事支持，并呼吁解散北约。然而一天后，美国总统拜登突访乌克兰，宣布再向乌克兰提供5亿美元援助，其中包括武器装备。这清楚不过地表明，一年来俄乌冲突不断升级的背后推手，正是当今最大的霸权国家——美国。

给乌克兰危机拱火浇油，是美国多年来在全球大搞霸权的一个缩影。中方20日发布的《美国的霸权霸道霸凌及其危害》报告，通过列举事实的方式，从政治、军事、经济、科技、文化五个层面展示了美式霸权的五张面孔，将美国这个地球村“村霸”横行世界、唯我独尊的恶行劣迹揭了个底朝天。

以政治霸权为例。早在1823年，美国发表“门罗宣言”，以“美洲是美洲人的美洲”为名粉饰自己伸向拉美国家的黑手。此后，历届美国政府对拉美和加勒比地区不是政治威逼，就是经济打压，或者干脆军事介入和政权颠覆。不只如此，从在欧亚煽动“颜色革命”，到在西亚北非策动“阿拉伯之春”，美国打着所谓民主和人权旗号想塑造他国和世界秩序，但造成的是混乱与灾难，是“民主样板”的接连坍塌。

与政治霸权相伴的往往是军事手段。美国前总统卡特曾直言，美国是世界上最好战的国家。塔夫茨大学研究报告显示，1776年至2019年，美国在全球进行了近400次军事干预。从阿富汗到伊拉克，穷兵黩武的美国军事霸权，酿成无数人道悲剧。2012年以来，仅叙利亚难民数量就增加了10倍。一部美国史，就是一部暴力和扩张史。

如果说政治和军事霸权是明牌，那么经济霸权就是一张暗牌。特别是近三年，在新冠疫情背景下，美国滥用全球金融霸权，向全球市场注入数万亿美元，埋单的却是其他国家特别是新兴经济体。就在2022年，美联储结束超宽松货币政策，转向激进加息政策，刺激美元短期内不断走强，导致国际金融市场动荡、欧元等多种货币大幅贬值，创下20年来新低。许多发展中国家因此遭遇严重通货膨胀、本币贬值和资本外流。所谓“美元霸权”，莫过于此。

在科技领域和文化领域，从打造“芯片联盟”“清洁网络”等科技“小圈子”，到炮制虚假信息攻击他国、操纵媒体蛊惑人心，美国同样横行霸道。近日，中方官员出席慕尼黑安全会议时明确指出，美国《芯片与科学法案》严重干扰国际产业链供应链稳定，“美方撕去了一切伪装，连巧取都没有了，只剩下豪夺”。2022年底，推特公司首席执行官马斯克表示，所有社交媒体平台都与美国政府合作，对内容进行审查。美国宣扬的所谓“新闻自由”不过是个幌子。

谋求霸权、维护霸权、滥用霸权——事实充分证明，无论美国如何粉饰自己是救世主，实践的是不折不扣的霸权逻辑。为了霸权，不要他国的安全、阻碍他国的发展、牺牲他国的福祉……这种损人利己的做法，引发国际社会越来越强烈的批评和反对，终会断送了美国霸权之路。这也将印证美国历史学家保罗·肯尼迪在《大国的兴衰》一书中对纽约州富裕小镇斯卡斯代尔的隐喻性说法——“罗马衰落了，巴比伦衰落了，现在轮到斯卡斯代尔了。”

（国际锐评评论员）

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