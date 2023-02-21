人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

国际锐评丨美式霸权的五张面孔

2023年02月21日12:41 | 来源：央视新闻客户端
小字号

当地时间2月19日，美国一些反战人士在华盛顿举行集会游行，要求美国停止向乌克兰提供军事支持，并呼吁解散北约。然而一天后，美国总统拜登突访乌克兰，宣布再向乌克兰提供5亿美元援助，其中包括武器装备。这清楚不过地表明，一年来俄乌冲突不断升级的背后推手，正是当今最大的霸权国家——美国。

给乌克兰危机拱火浇油，是美国多年来在全球大搞霸权的一个缩影。中方20日发布的《美国的霸权霸道霸凌及其危害》报告，通过列举事实的方式，从政治、军事、经济、科技、文化五个层面展示了美式霸权的五张面孔，将美国这个地球村“村霸”横行世界、唯我独尊的恶行劣迹揭了个底朝天。

以政治霸权为例。早在1823年，美国发表“门罗宣言”，以“美洲是美洲人的美洲”为名粉饰自己伸向拉美国家的黑手。此后，历届美国政府对拉美和加勒比地区不是政治威逼，就是经济打压，或者干脆军事介入和政权颠覆。不只如此，从在欧亚煽动“颜色革命”，到在西亚北非策动“阿拉伯之春”，美国打着所谓民主和人权旗号想塑造他国和世界秩序，但造成的是混乱与灾难，是“民主样板”的接连坍塌。

与政治霸权相伴的往往是军事手段。美国前总统卡特曾直言，美国是世界上最好战的国家。塔夫茨大学研究报告显示，1776年至2019年，美国在全球进行了近400次军事干预。从阿富汗到伊拉克，穷兵黩武的美国军事霸权，酿成无数人道悲剧。2012年以来，仅叙利亚难民数量就增加了10倍。一部美国史，就是一部暴力和扩张史。

如果说政治和军事霸权是明牌，那么经济霸权就是一张暗牌。特别是近三年，在新冠疫情背景下，美国滥用全球金融霸权，向全球市场注入数万亿美元，埋单的却是其他国家特别是新兴经济体。就在2022年，美联储结束超宽松货币政策，转向激进加息政策，刺激美元短期内不断走强，导致国际金融市场动荡、欧元等多种货币大幅贬值，创下20年来新低。许多发展中国家因此遭遇严重通货膨胀、本币贬值和资本外流。所谓“美元霸权”，莫过于此。

在科技领域和文化领域，从打造“芯片联盟”“清洁网络”等科技“小圈子”，到炮制虚假信息攻击他国、操纵媒体蛊惑人心，美国同样横行霸道。近日，中方官员出席慕尼黑安全会议时明确指出，美国《芯片与科学法案》严重干扰国际产业链供应链稳定，“美方撕去了一切伪装，连巧取都没有了，只剩下豪夺”。2022年底，推特公司首席执行官马斯克表示，所有社交媒体平台都与美国政府合作，对内容进行审查。美国宣扬的所谓“新闻自由”不过是个幌子。

谋求霸权、维护霸权、滥用霸权——事实充分证明，无论美国如何粉饰自己是救世主，实践的是不折不扣的霸权逻辑。为了霸权，不要他国的安全、阻碍他国的发展、牺牲他国的福祉……这种损人利己的做法，引发国际社会越来越强烈的批评和反对，终会断送了美国霸权之路。这也将印证美国历史学家保罗·肯尼迪在《大国的兴衰》一书中对纽约州富裕小镇斯卡斯代尔的隐喻性说法——“罗马衰落了，巴比伦衰落了，现在轮到斯卡斯代尔了。”

（国际锐评评论员）

(责编：赵光霞、袁勃)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部