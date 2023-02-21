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中方呼吁坚持政治解决朝鲜半岛问题的正确方向

2023年02月21日11:18 | 来源：新华网
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　　新华社联合国2月20日电 中国常驻联合国副代表戴兵20日在安理会朝鲜核问题公开会上发言，呼吁坚持政治解决朝鲜半岛问题的正确方向。

　　他说，中方一直密切关注朝鲜半岛形势发展。当前形势紧张对立的一面再次突出，并可能呈螺旋式升级，这不符合各方利益，也是中方不愿看到的。中方呼吁有关各方保持冷静克制，坚持政治解决的正确方向，避免采取可能进一步加剧紧张、导致误判的行动。

　　他说，推动朝鲜半岛问题走出困境，首先要聚焦问题症结。半岛问题的本质是安全问题。在半岛未实现停和机制转换的情况下，朝鲜长期面临巨大安全压力与威胁。中方呼吁有关各方正视半岛问题的历史和现实，汲取经验教训，坚持对话协商的正确方向。当前形势下，更要防止恶性循环、轮番升级，导致形势失控。特别是，个别国家应放弃搞地缘政治操弄，停止战争叫嚣，避免动辄诉诸军演、制裁等施压手段，为政治解决营造合适环境。美方既然多次表示愿无条件与朝鲜开展对话，就应拿出实际举措，把对话搞起来、谈下去。

　　他说，推动半岛问题走出困境，安理会应当发挥建设性作用。当前半岛形势高度敏感复杂，安理会就此采取的行动、开展的讨论应当有助于推动缓和局势、增进互信。安理会涉朝决议是一个整体，其中既规定了对朝制裁措施，也明确要求恢复六方会谈、避免紧张升级、推动政治和对话解决。落实制裁和推动复谈都是执行安理会决议，二者不可偏废，不能相互替代，不能只取所需。片面追求制裁并不断加码，最终只会走进“死胡同”。

　　他说，推动半岛问题走出困境，各方要树立正确的防扩散导向，不能搞双重标准。美国及有关国家一面推动讨论朝核问题，一面却推卸自身责任，在亚太地区公然开展有违《不扩散核武器条约》目的和宗旨、导致武器级核材料扩散的核合作，甚至还意图在地区复制“核共享”。这些行为难道不是明目张胆的核扩散吗？这种做法不仅对半岛无核化进程造成严重负面影响，还将严重加剧地区爆发军事冲突的风险，值得高度警惕。

　　他说，中方衷心希望半岛稳定而非生乱，不愿看到半岛问题陷入恶性循环。中方呼吁各方保持理性克制，从维护地区和平稳定的大局出发，按照“双轨并进”思路和“分阶段、同步走”原则，共同推进半岛问题的政治解决。中方愿继续为此发挥建设性作用。

(责编：贾文婷、徐祥丽)

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