人民网讯 伊拉克总理苏丹尼强调，伊拉克军队有能力维护国家的安全和稳定，我们不需要外国作战部队。

据科威特《政治报》报道，伊拉克总理苏丹尼在出席第59届慕尼黑安全会议时表示，在伊拉克境内已经没有任何地区在极端组织IS组织控制之下，打击IS的战斗已经结束，我们的安全部队正在追捕IS残余势力，我们不要需要外国作战部队，伊拉克军队完全有能力维护国家的稳定和安全。他指出，当前我们需要国际社会帮助遣返被伊拉克通缉的恐怖分子和阻止他们获得资金。

伊拉克《伊拉克之声报》20日报道说，伊拉克议会第三大党、前总理马利基领导的“法治国家联盟”也强调，伊拉克不需要外国军队。报道引用该联盟成员穆瓦特的话说，“伊拉克有庞大的军队和其他作战部队以及联邦警察部队，它们有能力维护国家的内外安全”，“美国战斗部队在伊拉克的存在不仅没有任何必要，而且还对伊拉克的主权构成严重威胁”。

“法治国家联盟”还表示，华盛顿说目前美军在伊拉克是为训练伊拉克部队和咨询工作，“这完全是谎言”。（安国章）

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