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中国三位学者首获“支持巴勒斯坦权利”学术外交国家奖

2023年02月21日10:02 | 来源：人民网-国际频道
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2月20日，“支持巴勒斯坦权利”学术外交国家奖证书转交仪式在京举行。人民网记者 曾书柔摄
2月20日，“支持巴勒斯坦权利”学术外交国家奖证书转交仪式在京举行。人民网记者 曾书柔摄

人民网北京2月21日电 （曾书柔、法伊萨）2月20日，“支持巴勒斯坦权利”学术外交国家奖证书转交仪式在京举行。受巴勒斯坦国总统马哈茂德·阿巴斯委托，巴勒斯坦驻华大使法里兹·马赫达维为三位中方获奖学者颁奖。中国政府中东问题特使翟隽应邀出席并致辞。

翟隽表示，中方一贯坚定支持巴勒斯坦人民恢复民族合法权利的正义事业，将继续在国际多边场合为巴方仗义执言，在力所能及范围内向巴方提供援助，推动巴以和谈早日重启。中方呼吁国际社会在推进“两国方案”方面采取实质性步骤，从根本上实现巴以和平共处。

“支持巴勒斯坦权利”学术外交国家奖是巴勒斯坦政府颁发的国家级学术外交奖，由巴勒斯坦总统阿巴斯支持设立，每年从世界各地评选出支持巴勒斯坦正义事业的杰出人士。2022年，全球共有17位学者获得该奖。北京语言大学中东学院院长、阿拉伯研究中心主任罗林，中阿改革发展研究中心执行主任、上海外国语大学教授王广大，北京语言大学中东学院青年教师白野是首次获此殊荣的中国学者。

(责编：刘叶婷、杨牧)

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