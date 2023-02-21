人民网 刘动

时隔三年，来自意大利的视频博主瑞丽（Rachele Longhi）再次回到家乡，这次，她与丈夫在意大利度过了一个中国年。

“今年，我将中国春节的习俗带到了意大利，不仅和家人一起贴春联、做年夜饭，还和朋友一起参加了米兰和平门广场举行的中国新年庆祝游行活动。”她告诉人民网，成千上万的中国人、意大利人，甚至其他国家的游客一同相聚，欢庆春节这个中国最重要的节日。

瑞丽直播米兰中国春节庆祝活动截屏。受访者供图

在意大利，越来越多的人开始对中国产生兴趣。今年春节期间，瑞丽发布了一系列她在米兰过年的视频，从其中一条探访米兰唐人街的视频里可以看到，众多中餐厅座无虚席，售卖中国小吃的窗口也大排长龙。

对此，瑞丽认为，现在有越来越多的意大利人正在逐渐接近和了解中国，“我相信未来中意两国之间一定会有更多的合作”。

“中国文化令我着迷”

瑞丽来自意大利米兰附近的莱科，现常居杭州。她在中国已经生活了6年多，目前专职从事视频博主的工作，在社交媒体平台上已拥有超过200万粉丝。

瑞丽从小就喜欢东方文化，大学期间开始学习中文。2013年，为了更好地了解中国，她参加了浙江大学组织的暑期夏令营。这是她第一次来中国，虽然只待了一个月，但中国的一切都给她留下了深刻印象，“我当时就下定决心，一定要再次回到中国”。

回到意大利后，瑞丽仍对中国念念不忘。2016年，瑞丽本科毕业，选择来华留学，在西北工业大学攻读工商管理专业的研究生课程。留学期间，她感受了西安这座古丝绸之路起点和“一带一路”重要节点城市。“中国发展太快了！”她感叹道。

瑞丽告诉人民网，自己刚来西安的时候，当地的外国人还很少，当时全班只有她一个留学生。三年后，当她毕业时，西安和其他国家的交往日益密切，在西安的外国人也越来越多。“短短几年，西安变得越来越国际化了。”

2020年，抱着随手记录的心态，瑞丽拍摄并发布了第一条短视频，讲述自己在疫情期间乘坐火车从安徽去杭州的经历。没想到，本以为平淡无奇的视频，立即在社交平台上引起巨大反响，这让她发现了记录生活细节的价值，也给了她创作短视频的灵感。此后，她开始和男友一起在各个平台持续发布短视频，以外国人的视角记录在中国生活的点点滴滴。

“中国每个城市都各具特色”

从南到北，从东到西，瑞丽走过了中国的许多城市。在北京游胡同、在中山喝早茶、在成都体验采耳、在长春逛早市……瑞丽在中国遇见了不同的人文风景，她说：“我很难选出一个最喜欢的城市，因为中国每个城市都有自己独特的文化传统，每个城市都各具特色。”

瑞丽参观拉萨一所小学。受访者供图

瑞丽说，自己最难忘的旅行经历发生在西藏。2021年10月，瑞丽去西藏拍摄视频，在拉萨的一所小学度过了一整天，不仅了解了当地小学的课程设置，还和小朋友们聊天交流，参观他们的宿舍，与他们一起在学校食堂吃饭。瑞丽回忆道：“看到藏族小孩和汉族小孩和谐相处的画面，我真的非常感动。我永远也不会忘记小朋友们脸上开心的笑容。”

提到现在居住的城市杭州，“杭州是中国最绿色、最可持续发展的城市之一，”瑞丽坦言对杭州有着特殊的感情，“杭州是我第一次来中国时到访的城市，也是我找到爱情、开启事业的城市”。

“我们就像是一座文化的桥梁”

“我们不会去刻意设计拍摄的内容，我们只是自然地记录日常生活，”瑞丽谈到自己的视频创作时说，“真实的内容最受网友欢迎。”

瑞丽和父亲“老富”在米兰街头卖春联。受访者供图

瑞丽提到，有时候她也会应粉丝的期待进行内容创作。自开始拍摄视频以来，瑞丽每年都会在春节期间走上街头摆摊卖春联。今年，她回到意大利过年，有粉丝好奇如果在米兰卖春联会是怎样的场景，于是瑞丽真的走上米兰街头，宣传中国的传统文化，制作了“老外米兰街头卖中国年货”的视频，浏览量达1600万，50万海内外网友给视频点赞。

瑞丽的粉丝不仅有中国人、意大利人，还有一部分人来自其他欧洲国家。据瑞丽介绍，有许多网友留言告诉她，她的视频让他们认识了真实的中国，这与以往从其他渠道所了解到的大不一样。

谈到印象最深刻的留言，瑞丽说，曾经有一个中国女孩留言说，通过她拍摄的视频喜欢上了意大利，更令她惊喜的是，这个女孩最后选择了到意大利留学。“这对我们内容创作者来说是一种莫大的鼓励，”瑞丽表示，“我常常觉得我们就像是一座中意文化的桥梁，每当看到这样的留言，我就会想我们这座桥真的发挥作用了！”

瑞丽说，她最喜欢意大利语里的一句话“差异让世界精彩，尊重让我们团结”。这句话与我们中文中“各美其美，美美与共”有着异曲同工之妙。瑞丽希望能用自己的视频，让意大利和中国的观众更加了解彼此。

新的一年，瑞丽打算带父亲来中国看看。瑞丽的父亲曾经多次出现在她的视频里，昵称“老富”，自带幽默感的“老富”出镜后圈粉无数。瑞丽说：“我已经迫不及待地想带我爸爸拍摄视频了，用他的视角看中国一定令人惊喜。”

(责编：刘叶婷、杨牧)