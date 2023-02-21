人民网格洛斯特2月20日电（周卓斌、郭锦标）2月19日，中国驻英国使馆在英国格洛斯特郡为“里斯本丸”号船幸存者家属及相关人士举行新春招待会，共同庆祝中国农历新年，体验中国传统文化，缅怀1942年中国渔民英勇营救“里斯本丸”号船英军战俘的感人故事。“里斯本丸”号船幸存者丹尼斯·莫利之女丹妮丝·维尼、长期致力于收集整理“里斯本丸”号营救事件资料的英国退役少校费恩祺以及当时乘坐“里斯本丸”号船英军战俘家属代表共150多人参加。

郑泽光表示，2022年8月，习近平主席向维尼女士致复信指出，1942年中国浙江省舟山渔民英勇营救“里斯本丸”号船英军战俘的感人事迹，是中英在第二次世界大战中作为盟友并肩作战、共同抗击法西斯侵略的重要见证，也是两国人民结下深厚情谊的历史佳话。希望“里斯本丸”号船幸存者家属继续致力于中英友好，期待更多英国朋友为中英关系发展作出积极贡献。

郑泽光指出，“里斯本丸”号船营救事件发生81年来，中国已发生了历史性巨变，当年贫穷落后的浙江舟山如今已成为生机勃勃的现代化港口城市。中国已经实现全面建成小康社会的第一个百年奋斗目标，正朝着全面建成社会主义现代化强国的第二个百年目标迈进。在以习近平同志为核心的中共中央领导下，中国人民正意气风发、众志成城，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。中国人民热爱和平，重情重义。中国坚持走和平发展道路，致力于同世界各国在相互尊重、互不干涉内政、平等互利等原则基础上发展友好合作关系。

郑泽光指出，中英1972年建立大使级外交关系以来，两国关系历经风风雨雨，取得了历史性发展。中英合作符合两国人民根本利益，有利于世界的和平、稳定、发展。中英之间不存在地缘政治冲突，两国经济高度互补，双方合作空间广阔。希望“里斯本丸”号船幸存者家属及各界有识之士铭记历史，传承友谊，为促进两国人民相互了解与合作、推动中英关系健康稳定向前发展作出积极贡献。

维尼女士讲述了她父亲的故事，介绍了她去年给习近平主席写信以及习主席复信的情况，再次对习主席亲自给她复信表示感激，她充分感受到习主席的亲民作风和对英中人民友谊的高度重视。

费恩祺介绍了他及其他人士多年来搜集“里斯本丸”号船营救事件资料的成果及下一步组织纪念活动的计划，鼓励大家传承记忆，共促英中民间友好。

活动现场，中国驻英使馆王起公参、李立言公参借助视频等介绍了中国春节的文化习俗、展示了浙江省舟山市的崭新面貌和巨大变化。现场安排了丰富多彩的节目，包括河北省非物质文化遗产“辛集农民画”春节习俗展、中国民乐文艺表演，以及画扇、茶艺、包饺子、滚汤圆等中国传统文化体验活动。

出席招待会的“里斯本丸”号幸存者家属及相关人士来自英国全国各地，不少人带着家里第三、四代亲人前来与会，有的从苏格兰驱车五六个小时专程而来。大家兴致勃勃地参加了各项活动，交谈甚欢。大家感到这项活动既缅怀“里斯本丸”号船营救事件，又增进对中国传统文化的了解，非常有意义，纷纷表示将珍惜这份同中国的特殊友情，积极参与英中交流与合作。

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