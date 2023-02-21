新华社安卡拉2月20日电（记者熊思浩）土耳其内政部长索伊卢20日说，该国南部哈塔伊省当晚发生多次地震，目前已造成3人死亡、213人受伤。

土灾害与应急管理署20日说，哈塔伊省德芙内区当地时间20时4分（北京时间21日1时4分）发生6.4级地震，震源深度16.7公里。3分钟后，该省萨曼达区发生一次5.8级余震，此后当地又发生27次余震。

索伊卢当天在哈塔伊省安塔基亚市对媒体说，地震目前造成3人死亡、213人受伤，救援人员已从3处垮塌的房屋下救出6人。

土耳其NTV电视台援引目击者的话报道，两周前在土南部强震中受损的一些建筑当晚发生了垮塌，地震发生后当地居民纷纷跑上街。土耳其副总统奥克塔伊说，救援队伍正在了解建筑损毁和人员伤亡情况。

中国驻土耳其使领馆20日晚提醒在土中国公民密切关注当地政府和专业部门发布的预警信息，采取必要安全保护措施，做好应急准备，注意防范地震和次生灾害。此外，由于目前灾区交通、通信不便，余震不断，为避免出现安全风险，中国公民切勿自行前往灾区。

土耳其南部卡赫拉曼马拉什省本月6日发生7.7级地震，随后附近地区又发生多次余震，哈塔伊省是地震造成死亡人数最多的省份。据官方最新统计数据，6日强震在土境内造成至少41156人死亡、105505人受伤，灾区有超过8.4万栋建筑倒塌、严重受损或急需拆除。

土耳其位于地震多发带。2011年，土耳其东部凡省发生7.2级地震，造成644人死亡。2020年，土耳其西部爱琴海海域发生6.6级地震，造成116人死亡。

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