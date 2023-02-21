新华社安卡拉2月20日电（记者熊思浩）土耳其南部哈塔伊省20日晚发生6.4级地震，叙利亚、黎巴嫩、约旦等周边多个国家有震感。

土耳其灾害与应急管理署20日说，此次地震发生在当地时间20时4分（北京时间21日1时4分），震中位于哈塔伊省德芙内区，震源深度16.7公里。3分钟后，该省萨曼达区发生一次5.8级的余震，震源深度7公里。

据土耳其媒体援引目击者的话报道，两周前在土耳其南部强震中受损的一些建筑当晚发生垮塌。土耳其副总统奥克塔伊说，本次地震至少造成8人受伤，救援队伍正在继续了解建筑损毁和人员伤亡情况。他提醒民众远离受损的建筑物。

土耳其南部靠近叙利亚边境地区本月6日发生7.7级地震，哈塔伊省灾情较为严重。据官方最新统计数据，地震在土境内造成至少41156人死亡、105505人受伤，灾区有超过8.4万栋建筑倒塌、严重受损或急需拆除。

土耳其位于地震多发带。2011年，土耳其东部凡省发生7.2级地震，造成644人死亡。2020年，土耳其西部爱琴海海域发生6.6级地震，造成116人死亡。

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