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法国罢工潮为何停不下来？

本报记者  贾平凡
2023年02月21日08:20 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　当地时间2月16日，法国多个行业举行新一轮罢工。这是马克龙政府提出退休改革草案以来的第五轮跨行业大罢工。法国公共交通、教育、能源等行业都受到严重冲击。

　　间隔短规模大

　　1月以来，法国几轮罢工潮间隔时间短、发生节奏快、爆发规模大。

　　根据法国内政部数据，1月19日、1月31日、2月7日、2月11日、2月16日举行的反退休制度改革五轮示威中，街头抗议者分别达到112万、127.2万、75.7万、96.3万、44万人，第六轮示威定于3月7日举行。受罢工影响，法国不少城市交通瘫痪，许多学校停课，众多公共服务中断。

　　法国罢工潮的导火索是退休制度改革。今年1月10日，法国政府公布退休制度改革方案。方案中引发争议最大的内容是，从2027年开始，只有工作满43年的法国人才有资格领取全额养老金；到2030年时，将退休年龄从目前的62岁提高至64岁。

　　改革举步维艰

　　“罢工在法国有社会传统。退休制度改革主张延迟退休年龄，动了法国民众的蛋糕，尤其涉及高风险职业从业人员，多年来一直遭到抵制。”中国现代国际关系研究院欧洲所副所长陈旸对本报记者表示，这项改革还会进一步加大贫富差距。俄乌冲突升级后的一年中，欧洲的食品和能源价格不断上涨，退休改革方案让本就不满的低学历、低收入阶级利益继续受损。

　　马克龙政府为何执意推行退休制度改革方案？陈旸认为，首先是经济原因，如果不延迟退休，法国的国家养老金将不可持续。随着人口预期寿命延长和法国在职人员与退休人员比例急剧变化，法国养老金系统将于今年正式进入赤字阶段，到2030年，法国养老金缺口将达到135亿欧元。其次是源于马克龙个人的政治议程。马克龙将养老金改革作为自己的竞选口号，也是改革议程上最重要的目标之一。如若推不动或者放弃，马克龙将被视为弱势总统，政治声誉受损，恐遭政治盟友质疑和对手的攻讦。

　　数据显示，相比欧洲其他国家的退休年龄，如德国67岁、比利时65岁、丹麦67岁、意大利67岁、西班牙65岁……法国62岁的退休年龄已是最低门槛，不改革或将严重影响法国在欧盟的竞争力。

　　有分析认为，法国退休制度之殇的“罪魁祸首”，是1982年密特朗总统主导的左翼政府激进改革措施，将法定退休年龄从65岁提前到60岁。此举当时引发法国上下一片欢腾，密特朗的声望也水涨船高。但这次改革是一枚“裹满蜜糖的毒药”，以至于后面多任法国政府都在不停补救。

　　罢工潮恐将持续

　　根据法国埃拉贝研究所于2月15日公布的民意调查报告，法国人广泛支持工会联合组织发出的3月7日“让全国停摆”这一呼吁。据法国BFMTV电视台报道，这项最新民调中，67%的法国人反对退休制度改革法案。

　　1993年巴拉迪尔总理改革、2003年菲永总统改革、2010年萨科齐总统改革、2013—2014年奥朗德总统改革，退休制度至马克龙总统第一任期已经历五次改革，可谓法国内政改革篮子中最难啃的“硬骨头”。

　　“罢工潮恐将持续发展，不排除出现更大规模罢工甚至引发社会骚乱的可能性。但马克龙政府应该不会让步，政府还有强推改革的法律手段和政策工具。”陈旸表示，未来，法国政府将通过谈判或部分条款的妥协，尽力安抚工会，结束罢工。但倘若罢工严重影响社会秩序，法国政府会毫不犹豫采取强制措施干预。

(责编：贾文婷、徐祥丽)

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