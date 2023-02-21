本报记者 张 红

2月1日，人们在英国伦敦参加罢工游行。当日，约50万英国教师、火车司机和公务员举行罢工，要求增加薪酬。

新华社发

当前，在全球新冠疫情和俄乌冲突的叠加影响下，英国通胀高企、经济衰退，政坛动荡、外交失衡。在英国内部，曾经倾向于“脱欧”的民意悄然发生了变化，媒体上甚至出现了逆转“脱欧”的言论。归根究底，对“脱欧”的质疑与反思源于残酷的现实离“脱欧”时的乐观愿景相去甚远。专家指出，英国“脱欧”缺乏深思熟虑与整体规划，所以“脱”出了一堆麻烦。接下来，英国该何去何从呢？

“脱欧”可以逆转？

最近，英国《金融时报》网站刊登吉迪恩·拉赫曼的文章，题为《“脱欧”可以逆转——方法如下》。文章预测，重新加入欧盟的想法将成为主流。文章甚至提出，可以通过两次公投程序逆转“脱欧”：2026年举行第一次公投，允许英国政府与欧盟展开谈判；第二次公投则是关于重新加入欧盟协议的条款。

英国《独立报》近日主导的一项民意调查显示：50%的受访者认为“‘脱欧’导致英国全球地位下降”，56%的受访者认为“‘脱欧’导致英国经济形势恶化”，65%的受访者希望重新进行“脱欧”公投。调查机构“舆观”进行的最新民意调查显示，56%的受访者认为“脱欧”是个错误。

对“脱欧”的不满无疑源于对现实的失望。

经济上，英国举步维艰。正在承受高税收、高利率和高物价三重困扰的英国，将是今年全球唯一一个陷入衰退的主要经济体。在最新发布的《世界经济展望》报告中，国际货币基金组织（IMF）将2023年英国GDP增长预期从去年10月的0.3%下调至-0.6%。

政治上，“脱欧”留下了一个政治极化、社会分裂的英国。2016年至今，英国经历了5任首相。在接二连三的政治动荡中上台的苏纳克，执政刚过百日，支持率已经从去年10月的52%跌至目前的38%，不支持率则从48%升至63%。

军事上，英国实力大幅下降。据“今日俄罗斯”报道，21世纪初，英国约占国际军火市场份额的7%；2022年，英国军火份额已不足1%。分析人士指出，由于国防工业衰落，即便投入大量资金，也未必能解决英国军队的系统性问题，因此英国必将在军事上严重依赖美国。

外交上，非但“全球英国”的战略目标没能实现，更在国内经济和国际环境的双重作用下，进一步沦为美国的追随者。分析指出，这固然是“英美特殊关系”等原因所致，但究其根本，还是英国政坛缺乏既定的、坚决的路线以及其政治游戏规则造成的短视行为和战略迷失。

当前，英国正面临一场史上罕见的罢工潮。从高速公路员工到机场运输员工，从邮政工人到铁路工人，从教师到律师，从消防员到护士……几乎所有行业都有罢工发生。2月1日，英国爆发了10年以来最大规模的罢工，参与罢工人数达到约50万人。2月6日，被视为英国骄傲的英国国家医疗服务体系爆发75年历史上规模最大的一次罢工。更糟糕的是，英国媒体普遍认为，各种大规模罢工很可能旷日持久。

“选择是有成本的”

“2016年，‘脱欧派’选民以52%对48%的微弱优势战胜‘留欧派’选民，本身就反映了民意的撕裂，当前英国的糟糕形势则激化了民众对‘脱欧’的反面情绪，所以反对‘脱欧’的比例上升。”复旦大学欧洲问题研究中心主任、欧盟让·莫内讲席教授丁纯对本报记者说，“英国‘脱欧’的主要诉求之一是收回主权。英国认为自己在欧盟体系内吃亏了。比如，英国一向以自己的国家医疗服务体系为荣，但是作为欧盟成员国，其他成员国公民在英国也会享受国民待遇，这让英国感觉自己的福利被他人占用。但是，选择是有成本的。现在的问题是，有些人觉得‘脱欧’后，英国所得大于所失，不划算，所以有了反悔之意。”

“脱欧”使英国经济恶化，让家庭变得更加贫困，谈判的不确定性对商业投资造成了影响，新的贸易壁垒破坏了英国和欧盟之间的经济联系，这已经成为经济学家们的共识。

BBC指出，英国贸易相对于其经济规模，总体而言已经下降。即使大多数国家在疫情最严重时都出现了国际贸易崩溃，但G7其他国家的贸易相对于其经济规模都出现了反弹，但英国没有。数据显示，2019年至2021年间，由于与欧盟的贸易大幅下降，英国贸易开放度（贸易与GDP之比）下降8个百分点。尽管有疫情的不利影响，但英国的降幅至少比可比国家高出3个百分点。贸易成本上升还体现在英国企业在“脱欧”后面临的繁文缛节中。在英国2021年退出单一市场和关税同盟后，企业从英国进口货物时必须填写的海关出口申报单增加了两倍多，进口申报单增加了50%。在商业投资方面，2016年公投中断了英国商业投资自2009年金融危机以来的增长趋势。目前，英国商业投资比公投前的趋势水平低31%。相比之下，欧盟目前的商业投资较2016年之前高出2%。

被“脱欧派”寄予厚望的自贸协定谈判也不尽如人意。数据显示，到2023年初，自由贸易协定覆盖的英国贸易份额为61%，与澳大利亚和新西兰的协定生效后将升至62%。不过，总体份额已经下降，而且，英国政府未能实现到2022年底自由贸易协定覆盖英国全部贸易80%的目标。此外，英国与印度和跨太平洋协定成员国的谈判仍在进行，所花时间比此前所希望的要长。而英国与美国的贸易协议，则因为北爱尔兰问题的影响，仍难以达成。

“虽然‘脱欧’有一定民意基础，但其本身并非一个深思熟虑的决定，而是时任首相卡梅伦一次失败的政治赌博，背后缺乏战略思考与对‘脱欧’后出路的系统安排。英国根本没有想清楚为什么‘脱欧’，其成本收益如何；尤其是对于‘脱欧’以后该怎么做，英国内部没有较一致的清晰思路与共识。‘脱欧’本身带来劳动力短缺等一系列问题，再加上外部的疫情、俄乌冲突等因素叠加影响，英国走到了今天这个糟糕的地步。”丁纯说。

“依然处在阵痛期和磨合期”

彭博社引用分析人士的话指出，“市场反应表明，英国的错误在于，想象英国‘脱欧’可能会释放出一只欧洲‘老虎’”，但事实上，英国“脱欧”暴露并加剧了英国经济的潜在弱点——生产率低、商业投资低、全球竞争力下降，最引人注目的是，政府缺乏应对这些问题的战略。

“英国依然处在‘后脱欧’阵痛期和磨合期，需要一个适应过程。”丁纯说，“因为缺乏对‘脱欧’的整体规划，英国还在寻找自身定位。‘全球英国’只是英国‘脱欧’后对自身大体走向的一个概念，至今仍很模糊。事实上，‘脱欧’之后，缺少了欧盟支撑，英国只能更加倚重美国，和美国绑得更紧。‘全球英国’所追求的‘开放、外向和自信’根本无从谈起。”

接下来，英国面临着重重困难。各大机构均对其经济前景持悲观态度。英国不仅将是今年全球唯一一个陷入衰退的主要经济体，IMF预计，2024年，英国还将成为全球主要工业国中经济增长最慢的国家。英国央行此前也预测，英国GDP将连续两年负增长，将是英国一个世纪以来时间最长的经济衰退。

“脱欧”给英国和欧盟关系造成的负面影响还在继续。“北爱尔兰相关问题就是遗留下来的一个棘手难题。虽然英国与欧盟在相关问题上达成一定共识并签订了‘北爱尔兰议定书’，但其中部分规定存在问题，英欧双方至今仍无法就修改规定达成一致。”丁纯说，“而且，在可预见的未来，‘脱欧’相关问题谈判会进展缓慢。英国面临国内一系列经济民生问题，包括通胀高企、劳工短缺等，压力重重；欧盟则因为俄乌冲突而焦头烂额，双方都没有太大兴趣和精力进行谈判。”

当务之急是什么？英国《金融时报》文章指出，各派政界人士都需要承认英国“脱欧”的影响，并应该尽快充实英国与欧盟仅有框架的《英欧贸易合作协定》。解决与北爱尔兰的贸易规则争端将是可喜的一步。但英国还需要处理阻碍其增长潜力的结构性因素。

“在这样一个过渡期，对英国经济前景悲观是意料之中。但也应该看到，英国也有自身盎格鲁—撒克逊经济模式直接、迅速、果敢的优势与特点，对经济复苏有利。”丁纯说，“至于‘脱欧’的功过，最终还是需要交给时间来判断。”

(责编：贾文婷、徐祥丽)