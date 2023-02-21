美国枪支暴力档案网站最新数据显示，2023年开年以来，美国已发生68起大规模枪击案件，相当于今年以来平均每天会发生一起以上大规模枪击案件。美国枪患顽疾愈发深入骨髓，交织在历史、法律、利益、政治等多重因素中，长期困扰美国社会，严重侵犯民众生命权，成为难以抹去的人权污点。

一声声枪响，击碎了所谓“人人得享不可剥夺的生存与自由”的美国梦，但血的代价未能改变枪支暴力引发的悲剧循环。枪支暴力下的无辜受害者不断增加，美国民众成了美国政府治理失能的牺牲品。

美国枪支泛滥触目惊心。1791年通过的美国宪法第二修正案赋予公民持枪权，从此持枪自由被美国人视为一项重要的个人权利。在这样的“枪支文化”作用下，美国成为世界上民间拥有枪支最多的国家。美国人口不到全球5%，民间拥枪数却占全球的46%。数据显示，美国平均每100人拥有约120.5支枪。无论是私人拥枪总数，还是人均拥枪数量，美国都高居世界第一。美国烟酒火器和爆炸物管理局最新研究表明，美国的枪支购买热潮丝毫没有减弱迹象。

美国枪支暴力愈演愈烈。私人拥有大量枪支引发接连不断的暴力事件，给社会带来巨大伤痛。有美国学者指出，美国在一周时间内因枪支死亡的人数可能超过整个西欧一年因枪支死亡的人数。新冠疫情期间，美国的持枪杀人率达到1994年以来的最高水平。枪支伤害成为美国1至44岁人群的五大死因之一。2013年以来，美国大规模枪击事件和死亡人数均增长近3倍。校园枪声频频响起，更是令人痛心。过去10年，美国共发生大规模校园枪击案27起。芝加哥大学哈里斯公共政策学院和美联社公共事务研究中心民调显示，21%的美国成年人曾经历过枪支暴力。美国心理协会调查显示，1/3的美国民众担心成为大规模枪击事件的受害者。

枪患猛于虎，已成为美国社会的“不治之症”。每当大规模枪击惨案发生，都会在美国社会掀起讨论枪支管控的热潮，但热潮过后，一切如旧，哀思和祈祷不能阻止枪声再起。面对控枪议题，政客们夸夸其谈却无所作为，互相推诿、敷衍塞责成为标准“套路”，控枪始终难见实效。相互掣肘的政治体制、日益极化的政治生态、无孔不入的利益集团、难以根除的种族歧视，使全面禁枪几乎成为一项“不可能完成的任务”。

美国政治制度的设计与运作是枪支管控不力的深层根源。各州关于枪支管控的规定松紧不一，枪支管控和跨州执法愈发困难。共和党一贯支持民众拥枪，而民主党则支持控枪。在当前美国政治极化背景下，控枪立法举步维艰。“神通广大”的枪支游说团体也是控枪的一大阻力。美国的集团政治和选举政治为拥枪团体提供了合法渠道，使其能大搞金钱政治。据跟踪政治资金用途的“公开秘密”组织统计，1998至2022年，拥枪团体花费1.904亿美元用于游说。在美国上一届国会中，曾获美国全国步枪协会资助的议员多达262位，累计获得资助超过100万美元的有19位，其中绝大多数是共和党议员。

枪患病根难除，让人们不得不怀疑“美式人权”究竟成色几何。可以肯定的是，如果不从根本上反思和改变金钱政治、治理失灵的现实，美国民众将继续生活在枪支暴力的血色阴影之中。

（来源：新华社）

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