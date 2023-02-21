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去年中国光伏产品出口同比增长67.8%，成为外贸出口“新三样”之一——

中国光伏为啥能畅销海外？

本报记者  廖睿灵
2023年02月21日08:19 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　2月15日，安徽燕龙基新能源科技有限公司生产车间内，工人利用叉车搬运光伏压延玻璃产品，准备装车外销。
　　王 彪摄（人民视觉）

　　山东东营加快太阳能、风能、新能源电池等清洁能源装备生产、技术研发、推广应用方面布局，打造新能源利用及装备制造基地。图为近日在东营经济技术开发区，某企业工人正生产一批出口韩国的光伏组件订单产品。
　　周广学摄（人民视觉）

　　浙江格普光能科技有限公司从事太阳能电池片、光伏组件等研发、生产和销售，今年以来，公司订单大幅增加，生产车间一派忙碌景象。图为2月14日，公司技术工人在对光伏组件进行单片质量检测校验。
　　胡肖飞摄（人民视觉）

　　光伏出口何以成为中国外贸的“新名片”？来看几组数据：

　　2022年，中国光伏产品出口同比增长67.8%，与电动汽车、锂电池一道组成外贸出口“新三样”；

　　国产光伏产品（硅片、电池片、组件）去年出口总额约512.5亿美元，同比增长80.3%；

　　去年中国出口的风电光伏产品为其他国家减排二氧化碳约5.73亿吨，合计减排28.3亿吨，约占全球同期可再生能源折算碳减排量的41%。

　　从原材料、设备、市场“三头在外”，到产业链国际竞争优势显著、对全球能源转型作出重要贡献，中国光伏是如何做到畅销海外的？

　　

　　稳外贸、促经济，光伏产品成为出口增长点

　　包机出海、组团抢单——去年底以来，国内多地掀起“出海抢单潮”。

　　作为“出海团”的一员，天合光能签下了不少大订单，预计占2023年公司总销售额的30%到50%。不同于传统商品，天合光能卖给海外客户的是用于发电的光伏产品。

　　近些年，中国出口的产品不再局限于服装、手工制品等低附加值品类，更多高技术产品持续涌现，光伏就是其中典型。商务部对外贸易司司长李兴乾说，去年，以电、光、锂“新三样”即电动汽车、光伏产品、锂电池的出口为代表，中国高技术、高附加值、引领绿色转型的产品成为出口新增长点。

　　中国出口的光伏产品，具体包括啥？

　　“我们的主要出口产品是光伏组件，产品和服务覆盖全球160多个国家和地区的3000多家客户。2022年公司在全球的光伏组件出货量就超过了44GW。”晶科能源股份有限公司投资者关系总监魏添说。作为全球第一个组件累计出货量超过100GW、N型高效光伏组件出货超过10GW的公司，晶科能源多年位列全球组件出货量冠军，“相当于全球每10块安装的光伏组件中就有1块来自晶科”。

　　光伏组件是中国光伏产品出口的几大类别之一，此外还有硅片、电池片等。“从以往的市场表现看，组件在光伏产品出口中一直占据较高比例。去年，硅片、电池片出口量也有了明显增长。可以说，光伏产品出口已经成为中国稳外贸、促经济的一个重要抓手。”国家发改委能源研究所研究员时璟丽说。

　　中国光伏行业协会发布的数据显示，2022年，中国光伏产品（硅片、电池片、组件）出口总额约512.5亿美元，同比增长80.3%。其中，光伏组件出口量约153.6GW，同比增长55.8%，出口额、出口量均创历史新高；硅片出口量约36.3GW，同比增长60.8%；电池片出口量约23.8GW，同比增长130.7%。

　　中国的光伏产品都销往了哪里？

　　“欧洲是我们的‘主战场’。此外，公司在巴西、墨西哥、智利、阿根廷等地也有业务布局。”协鑫集成科技股份有限公司执行总裁张坤介绍。

　　据中国光伏行业协会统计，2022年，中国光伏产品出口到各大洲市场均实现不同程度增长，其中欧洲市场增幅最大，同比增长114.9%。分品类看，硅片、电池片主要出口至亚洲地区。组件出口方面，荷兰保持中国光伏组件出口第一大市场地位，波兰、葡萄牙市场跻身前10位。

　　发力技术创新，10年间中国光伏发电度电成本下降逾八成

　　作为中国外贸出口的新动能，光伏产业的发展并非一路坦途。

　　据介绍，起步初期，中国光伏行业主要依靠国外进口的技术、设备等，产品也大多销往国外。2008年，受国际金融危机影响，全球市场光伏产品需求量急剧下滑。进入2012年，部分国家推出反倾销、反补贴，更是给行业带来沉重一击。外需疲软、国内供应不足，光伏行业陷入寒冬。

　　好在政策送来“及时雨”。2013年，国务院印发《关于促进光伏产业健康发展的若干意见》，提出扩大国内市场、提高技术水平、加快产业转型升级等。同时要求保持光伏产品在国际市场的合理份额，对外贸易和投融资合作取得新进展。

　　“在光伏发电上网电价补贴等政策扶持下，中国光伏行业活力得到有效激发，开始呈现增长势头。‘十三五’期间，国产多晶硅、硅片、电池片、组件出货量就已在全球占据重要份额。进入‘十四五’，中国光伏产品出海更是成绩亮眼。”时璟丽说。

　　行业也在苦练内功、钻研技术。

　　“提效降本是中国光伏行业的主旋律。以晶科为例，我们始终倡导产业链一体化创新提效，将技术革新嵌入各个生产环节，从而实现光伏度电成本下降。”魏添说，晶科能源持续聚焦大尺寸硅片、高效电池组件等技术研发投入，尤其在N型TOPCon即“隧穿氧化层钝化接触”电池技术上，不断取得效率和成本的突破。基于这种电池技术生产的TigerNeo组件，相较传统P型组件单位发电增益至少可提升3%到5%，但生产成本可以持平，系统成本更具优势。

　　有关机构的监测显示，随着光伏技术不断创新迭代，过去10年间中国光伏发电度电成本下降超过80%。

　　绿色低碳转型成为全球共识，提供更加清洁、环保的光伏产品成为中国光伏企业努力的方向。“我们始终站在产品全生命周期角度来审视各阶段对环境的影响，积极把握产品设计、生产和供应等过程中低碳减排的机会，致力于给全球市场带来更多低碳排放的光伏组件产品。”张坤说。受益于协鑫“黑科技”FBR颗粒硅技术，一粒粒绿豆大小的颗粒硅和约150微米的薄硅片，大大降低了单晶碳足迹排放，使得产品更具竞争力。以颗粒硅为原料生产的光伏组件能耗低、成本优，在法国市场一经推出，就占据了当地大型光伏项目用料的八成左右。

　　光伏电池实验室效率不断刷新纪录、相关专利申请数量持续上涨、“专精特新”企业竞相涌现……“从原材料、设备、市场‘三头在外’，到产能、产量快速增长，再到具备全球竞争优势的产业链供应链，中国光伏产业成功走出了一条政策支持、技术助力、市场化发展的路子。”时璟丽说。

　　发挥优势、加强协同、持续钻研，不断拓展全球市场

　　新年开启，“光伏人”忙着继续扩大海外布局。

　　张坤告诉记者，协鑫集成将加快光伏组件出口，争取跻身全球出货排名前十的一流企业队列。“今年组件出口计划达到15GW，明年‘冲’到30GW。我们也会继续专注于技术研发，做好上下游配套联动。”

　　“我们的N型旗舰产品TigerNeo组件在欧洲为主的海外市场刮起了一阵‘N型旋风’。目前晶科能源已经建立起超过35GW的全球最大N型产能，今年N型组件将成为公司出口的主打产品。”魏添说。

　　活力足，压力也不小。伴随中国光伏产品出海步伐加快，不少挑战也摆在光伏行业面前：一些国家设置贸易壁垒，制约中国光伏产品入市；还有的地方强调加强本土供应，一定程度上影响着中国光伏出口。如何看待“危”与“机”？中国光伏企业这样回答：发挥优势、加强协同、持续钻研。

　　一名业内人士认为，做好“本地化”战略尤为关键。“在一些国家，各地政策、法律有差异，中国企业要成功出海，必须充分理解当地政策、入市要求等。打造本土团队、强化合规意识是进入当地市场的关键要素。”

　　在魏添看来，中国光伏产业之所以能在全球获得主导地位，正是因为长期坚持技术创新。“近年来，中国光伏产业在PERC、TOPCon、HJT、IBC等高效晶硅电池技术方面不断取得突破，半片、双面、叠瓦、多主栅、大尺寸等技术相继成熟并推广应用，各类关键设备和主辅料国产化水平也逐年提升。在这些先进技术工艺支撑下，光伏电池量产效率和光伏组件功率不断提高，单位生产成本和下游系统成本大幅下降。一批具有世界影响力的龙头企业脱颖而出，建立了包含上下游各环节的完整产业链，中国光伏已在全球范围内形成领先的产业规模和难以撼动的效率、成本优势。”

　　放眼长远，在化石能源价格波动、多国提出可再生能源发展规划等因素助推下，光伏产业将呈现持续向好态势。

　　“即便硅料价格偏高推动组件价格上涨，去年光伏出海依然保持了强劲的增长势头。这足以证明中国出口的光伏产品在全球具备明显的竞争力。完备的产业链、技术创新正是竞争力的主要来源。”时璟丽说，“持续推动光伏产品出海，仍要继续专注于技术研发，发挥成本、科技创新等多重优势，为全球市场提供清洁、高质量的中国产品和中国方案。”

(责编：贾文婷、徐祥丽)

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