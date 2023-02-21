新华社布达佩斯2月20日电 当地时间2023年2月20日，中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任王毅在布达佩斯会见匈牙利外长西雅尔多。

王毅表示，匈牙利是中国在欧洲的好朋友，双方相互尊重、相互信任、相互支持，结下了深厚友谊。中方将坚定奉行对匈友好政策，支持匈方从本国人民根本利益出发采取的内外政策。愿同匈方一道，积极落实两国领导人达成的重要共识，抓住中国优化疫情防控政策、经济强劲复苏的机遇，发挥各自优势，推动基础设施、投资、贸易、旅游等合作取得新进展，共建“一带一路”合作迈上新台阶。今年是中国欧盟建立全面战略伙伴关系20周年，中欧从来不是对手，共同利益远大于分歧。中匈、中国-中东欧国家、中欧合作可以实现良性互动，开创新的发展空间。面对变乱交织的国际形势，中匈应共同践行多边主义，维护国际关系基本准则，反对单边主义、霸权主义，为世界提供更多稳定性。

西雅尔多表示，匈中合作在匈外交中占据重要地位，匈方感谢中方在政治、经济、抗疫等领域给予的真诚支持。匈中合作给匈方带来了实实在在的利益，受到人民欢迎。匈方将继续坚定推进对华友好合作，积极参与高质量共建“一带一路”，加快匈塞铁路建设。感谢中方将匈牙利作为首批试点出境团队旅游目的地国家之一，期待同中方进一步加强经贸、相互投资、农业等领域的合作。

双方还就乌克兰问题交换了意见。王毅强调，中国将同包括匈在内的所有爱好和平国家一道，为早日实现停火止战和持久和平做出努力。西雅尔多对中方在乌克兰问题上秉持客观公正立场，积极劝和促谈表示高度赞赏。

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