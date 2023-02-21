人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

王毅会见匈牙利外长西雅尔多

2023年02月21日05:27 | 来源：新华网
小字号

新华社布达佩斯2月20日电 当地时间2023年2月20日，中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任王毅在布达佩斯会见匈牙利外长西雅尔多。

王毅表示，匈牙利是中国在欧洲的好朋友，双方相互尊重、相互信任、相互支持，结下了深厚友谊。中方将坚定奉行对匈友好政策，支持匈方从本国人民根本利益出发采取的内外政策。愿同匈方一道，积极落实两国领导人达成的重要共识，抓住中国优化疫情防控政策、经济强劲复苏的机遇，发挥各自优势，推动基础设施、投资、贸易、旅游等合作取得新进展，共建“一带一路”合作迈上新台阶。今年是中国欧盟建立全面战略伙伴关系20周年，中欧从来不是对手，共同利益远大于分歧。中匈、中国-中东欧国家、中欧合作可以实现良性互动，开创新的发展空间。面对变乱交织的国际形势，中匈应共同践行多边主义，维护国际关系基本准则，反对单边主义、霸权主义，为世界提供更多稳定性。

西雅尔多表示，匈中合作在匈外交中占据重要地位，匈方感谢中方在政治、经济、抗疫等领域给予的真诚支持。匈中合作给匈方带来了实实在在的利益，受到人民欢迎。匈方将继续坚定推进对华友好合作，积极参与高质量共建“一带一路”，加快匈塞铁路建设。感谢中方将匈牙利作为首批试点出境团队旅游目的地国家之一，期待同中方进一步加强经贸、相互投资、农业等领域的合作。

双方还就乌克兰问题交换了意见。王毅强调，中国将同包括匈在内的所有爱好和平国家一道，为早日实现停火止战和持久和平做出努力。西雅尔多对中方在乌克兰问题上秉持客观公正立场，积极劝和促谈表示高度赞赏。

(责编：赵欣悦、岳弘彬)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部