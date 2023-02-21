韩 硕

希腊文明灿烂辉煌。来到首都雅典，最先去探寻、也最不能错过的，一定是雅典卫城。始建于公元前580年的卫城位于雅典市中心，至今已有2600多年历史。卫城意为高丘上的城邦，既象征祭祀圣地，也意指防卫要塞。它是欧洲最古老且保存最完整的古典文明遗迹，不仅是古希腊文明的标志和希腊人心中的圣地，也被诸多学者认为是欧洲文明诞生地之一。

2021年10月，在采访报道北京冬奥会圣火采集和传递活动时，我走进了卫城。迎着初露的晨晖，从山丘西侧拾级而上。抬眼，山巅神庙群轮廓巍峨、气势昂扬。纵然之前在许多图片和视频中领略过卫城风采，但到达现场时，内心的震撼依然非常强烈。黄色的山丘岩石群中，米白色大理石建筑的卫城格外显眼，地中海温暖的朝阳为它镀上了一抹红，一如古老深邃的希腊文明就在前方。

登山的路上，不同国家的人擦肩而过，大家不约而同降低声音，唯恐惊扰古希腊先贤。登顶，抵达雄伟壮观的卫城山门。门后建筑群高低错落、主次分明。历经2000多年的风风雨雨，城内前门、雅典娜胜利神庙、阿尔忒弥斯神庙等建筑，早已是断壁残垣，但废墟之中建筑与地形颇具匠心的巧妙结合依旧清晰可见。坚固的城墙筑于四周，游人靠近、仰头，从各个角度驻足欣赏，赞叹流连。

古希腊建筑和雕塑是西方文明的瑰宝。帕特农神庙、通廊、厄瑞克修姆庙和雅典娜胜利神庙是卫城的四大杰作，它们于1987年同时被列入世界文化遗产名单。其中最负盛名的帕特农神庙位于卫城制高点，48根雄浑的大理石柱组成优美的柱廊，每根柱子高10米，直径2米，柱廊上雕饰着神与巨人战斗、人与怪物战斗等场面，既有飘逸灵动的神话传说，也有充满力量的壮美场景，饱含着创作者对生命的思索和对生活的热爱，代表着希腊艺术古典时期的巅峰。

在卫城东南角，有一座馆藏丰富的博物馆，为数千件从雅典卫城及周边出土的珍贵文物打造了一方专属天地。对于流失在大英博物馆、被誉为“希腊皇冠上的珍宝”的埃尔金大理石雕塑，卫城博物馆制作了不同颜色的复制品予以展出。19世纪初，英国从土耳其奥斯曼帝国统治下的希腊当局拿到“许可”，将近一半的卫城雕塑切割下来并运回英国。多年来，希腊政府和民众仍在对流落海外的国宝不懈追讨。

为保护珍贵而脆弱的遗迹，卫城的修复工作也常年进行。脚手架覆盖着神庙，文物修复人员穿梭其间。追古抚今，脚下的一砖一砾都诉说着辉煌往昔，历史似在眼前游走重现。在建筑和雕塑蕴含的艺术美之外，古希腊文明思想也在这座小山上发轫。曾几何时，在哲学和人文思想达到空前繁盛的古雅典，哲人们济济一堂，纵论宇宙和物质的构成，迸发思想与智慧的火花。直至今日，人们仍津津乐道于这座小山上萌芽的哲学瑰宝给予人类的深刻启迪。

伟大的古老文明都是相似、相知、相亲的。2000多年前，古代中国、古代希腊的文明之光就在亚欧大陆两端交相辉映。欧几里得的《几何原本》、柏拉图的《理想国》、亚里士多德的《政治学》早就传入中国。公元前4世纪，中国就以“丝之国”闻名于希腊。沿着古老的丝绸之路，中希两国文化交流络绎不绝，中国的丝绸、希腊的人物形象都曾在彼此的考古发掘中涌现。今天，中希携手共建“一带一路”，弘扬古老文明智慧和奥林匹克精神，树立了文明交流互鉴的典范。

在卫城，我偶遇正在参加活动的希腊自行车名将里斯托斯·沃利卡基斯。他身穿北京冬奥会火炬手制服，在山门前，一手高高举起奥运火炬，一手做出胜利手势，微笑着表达对北京冬奥会的支持。这一幕引得游客驻足拍照，更让身为中国人的我，心中涌起难以名状的感动与自豪。

离开卫城时，夜空下，远方的灯影跳跃、流光溢彩。卫城是恢宏壮美的，饱含着力量。即便历经战争、灾害和岁月的侵蚀，依然巍峨矗立于此，见证着人类文明的历史进程。

《 人民日报 》（ 2023年02月21日 18 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)