人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

借鉴京剧唱词 翻译史诗名著（译者·书）

王  军
2023年02月21日05:07 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　《神曲》：王军译；浙江大学出版社出版。

　　《疯狂的罗兰》：王军译；浙江大学出版社出版。

　　中国和意大利是东西方文明的杰出代表，都为人类文明发展史做出了卓越贡献。习近平主席2019年在意大利《晚邮报》发表的署名文章中写道：“作为古罗马文明的发源地和文艺复兴的摇篮，意大利雄壮华美的历史古迹、文学艺术巨匠的恢宏杰作在中国广为人知。”

　　起源于意大利的文艺复兴，涌现出一大批文学家、思想家和艺术家，创作出许多辉煌灿烂的艺术成果。如果说，但丁以他的宇宙之书《神曲》宣告了欧洲中世纪文化的终结，彼特拉克以反映他内心情感与理性冲突的《歌集》代表了新旧时代之间的过渡桥梁，薄伽丘以他被称作“人曲”的《十日谈》率先跨入人类近现代社会，那么，意大利文艺复兴时期最重要的诗人之一卢多维科·阿里奥斯托则以《疯狂的罗兰》深刻体现了其时丰富的人文主义思想。2017年12月，我翻译的《疯狂的罗兰》中译本出版。

　　探索以诗译诗，呈现深刻意境

　　《疯狂的罗兰》是一部篇幅浩瀚的骑士史诗，采用八行十一音节诗体写成。这部传奇故事由多个冒险故事交织而成，包含神话、寓言、乡野奇谈等多种元素。全诗共4842节、38736行，诗句数量约10倍于法国著名骑士史诗《罗兰之歌》，近3倍于意大利不朽长诗《神曲》。在这部“中世纪骑士文学的百科全书”中，阿里奥斯托大力宣扬爱情力量和尘世幸福，赞美对大千世界的探索精神，歌颂人类创建丰功伟绩的英雄气概。《疯狂的罗兰》不仅是欧洲古典文化的结晶，也有着现代社会和现代叙事手法的最初表现，被誉为文艺复兴鼎盛时期最杰出的作品之一。

　　初次与《疯狂的罗兰》谋面已经是40多年前的事了。当时，我正在意大利罗马智慧大学文学院进修。虽然尚不能完全理解这部重要作品，阅读时似懂非懂，但它所讲述的精彩故事和展现的优美意境已经深深吸引了我，也激励着我在此后的翻译岁月里不断研习、精进，以文学译著架起“心桥”。

　　纵观外国史诗的汉语翻译，通常有这样几种方法：译成散文体、译成自由诗体或者译成格律诗体。考虑到诗歌语言与散文语言不同，诗歌语言一般点到为止，给读者留有较大的想象空间，我主张以诗歌形式翻译诗歌，让读者也能体会到原文的艺术形式之美。如果原文是现代的自由体诗歌，我们便可用自由体诗歌形式进行翻译；如果原文是传统的格律诗，译文就应当符合格律诗对节奏和韵脚的要求。

　　确定用格律诗体翻译《疯狂的罗兰》后，接着就要选定较合适的格律。我曾尝试模仿各种格律诗句，但是因字数不同，简单套用五言、七言诗又常常难以完全表达十一音节诗句的一些内容和含义。令我茅塞顿开的是京剧《洪洋洞》中的一段唱词：“叹杨家投宋主心血用尽，真可叹焦孟将命丧番营。宗保儿搀为父软榻靠枕，怕只怕熬不过尺寸光阴。”

　　戏曲唱词是以叙事为主的韵律文，与西方史诗相符合。京剧中有一种格律严谨的唱词为十字一句，读起来合辙押韵、朗朗上口，一般采用3+3+4的节奏，与十一音节诗句相近。汉语的每一个字为一个音节，重音一般落在词语的最后一个字上。而十一音节诗一样也落在第十个音节（即关键重音节）上。考虑到上述情况，我决定以京剧十字句唱词为参照，翻译《疯狂的罗兰》。例如，“野林中急奔逃躲避凶手，魂未定心恐慌吓破肝胆：一次次荆棘丛刮蹭肌肤，皆疑惑被恶豹撕成碎片。”

　　每当我译完一章，总要请我的家人、同事和学生对译文提出意见，看到他们诵读时显露出微笑和愉快之色，我心中暗暗高兴，知道这种诗歌的翻译形式是可以接受的。2018年，《疯狂的罗兰》获得第七届鲁迅文学奖文学翻译奖和意大利国家文学作品译者奖。鲁迅文学奖评审委员会评价此书译法是“一次以诗译诗的有益尝试”，意大利文化部评审委员会评价“这一选择是智慧和勇敢的，译文是具有极高价值的”。中意两国专家的认可鼓舞了我，促使我又陆续完成彼特拉克《歌集》和但丁《神曲》的翻译工作。《神曲》和《歌集》中的十四行诗都是由十一音节诗句组成，因而，翻译时我仍采用了十字句的形式。

　　拨动读者心弦，促进文化交流

　　近代翻译家严复曾有过这样的感叹：“一名之立，旬月踟蹰。”翻译一个词语或名字，需要10天乃至一个月的思虑。翻译外语诗歌的难处在于，除了要找到合适的格律、保留原作中的音乐感，更要译出字里行间的深意，准确呈现原文作者的思想和情感。

　　我翻译的《疯狂的罗兰》以这两行诗句开头：“我歌颂儿女情、美人、骑士，彬彬礼、神武功、甲胄枪剑。”“甲胄枪剑”一词，意大利语原文为“arma”。倘若按照辞典释义译为“武器”，诗句不仅丧失了节奏和韵脚所应体现出的音乐感，也不具有形象语言的带入力。“武器”是一种示意极其广泛的中文词汇，也可以指现代的飞机、大炮甚至原子弹；而“甲胄枪剑”则专指骑士的武器，可以把读者带进刀光剑影的中世纪战场和比武场。

　　在我看来，好的诗句拥有造景的力量。比如“白日依山尽，黄河入海流”所呈现的画面，瞬间就能把读者带入登高望远的环境之中。中国诗歌如此，外国诗歌亦如此。翻译时，译者要努力译出原文的意境，赋予原诗句所具有的灵魂。

　　《疯狂的罗兰》的译介，正是这样数年如一日潜心摸索、反复打磨的过程。10多年前，当我下定决心正式开始这部书的翻译时，每天工作10余小时，可以说是废寝忘食。要深入理解500多年前的意大利诗歌语言并不容易，还需顾及译文的准确、优美及诗句的字数、节奏和韵脚，因此翻译工作起初进展缓慢，每天只能翻译两三节；后来就越来越熟练，也越来越着迷，每天可以翻译10余节，最多一天甚至翻译了20节。2017年底，译作最终面世，沉甸甸的书册，共有1953页。

　　翻译这部作品期间，我曾应邀赴意大利那不勒斯东方大学和罗马智慧大学讲学。除了向当地师生介绍翻译《疯狂的罗兰》的情况，我还在课堂上对比了中意诗歌的韵律特点，讲解了中国经典文论《文心雕龙》所阐述的“情动而辞发”方可写出动人诗句的基本道理，并用大量例子说明诗歌语言应具有画面感和带入力。台下的师生听得津津有味，提问不止。这令我想起我的中国学生，当我讲解意大利文学时，他们的眼睛里也同样闪着求知的光彩。

　　文学是深入人心的艺术，它可以拨动人的心弦。意大利文学作品能令中国读者激动，中国文学作品亦能打动意大利读者。当中意读者的心弦被对方文学拨动，进而产生情感时，必定会使两国人民的心靠得更近。数十年来，通过文学翻译，我虽然为构筑连接两国友谊的桥梁做了一点贡献，却实在微不足道。可喜的是，我的许多学生已是出色的后起之秀，为中意两国的文化交流交往添砖加瓦，这是令我最感欣慰的事情了。

      

　　王军，1952年生。北京外国语大学意大利语言、文学教授，博士生导师，中国意大利文学研究会副会长。出版有《意大利文学史——中世纪与文艺复兴时期》《意大利文化简史》等学术专著，《疯狂的罗兰》《神曲》《歌集》等文学与艺术理论译著10余部。2012年获意大利共和国总统授予的“意大利之星骑士勋章”，2018年以译著《疯狂的罗兰》获第七届鲁迅文学奖文学翻译奖，同年获意大利国家文学作品译者奖，2022年被中国翻译协会评为“资深翻译家”。


　　《 人民日报 》（ 2023年02月21日 18 版）
(责编：赵欣悦、岳弘彬)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部