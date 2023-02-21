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外交部发言人——

国际社会有权利要求彻查“北溪”管线爆炸事件

2023年02月21日05:07 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京2月20日电  （记者曹师韵）外交部发言人汪文斌20日指出，“北溪”管线爆炸事件对全球能源市场和全球生态环境都产生重大负面影响。鉴于破坏国际重大跨国基础设施罪行的严重性及其引发的严重后果，国际社会有权利要求彻查。

　　当日例行记者会上，有记者问：美国著名调查记者赫什披露“北溪”管线爆炸事件细节后，近来又有更多报道和言论佐证赫什的说法。美国记者杜根获得的匿名美军人士邮件指出，去年6月举行的北约“波罗的海行动—2022”军事演习期间，一队美国深海潜水员曾携箱子进行长达6小时的潜水。美国哥伦比亚大学教授杰弗里·萨克斯表示，美国基本上是唯一有动机、有手段炸毁“北溪”管线的国家。法国前国防部、内政部顾问阿兰·科尔维斯称，从政治和经济角度看，美国都是这次事件的主要受益者。发言人对此有何评论？

　　汪文斌说，“北溪”管线曾被称为欧洲能源的生命线，其爆炸事件对全球能源市场和全球生态环境都产生重大负面影响，也一度使欧洲陷入过冬的恐慌。对此事开展客观、公正、专业的调查十分必要。

　　“但令人不解的是，美国官方和媒体保持了非同寻常的沉默，有关欧洲国家似乎也顾虑重重。这一切反常的举动令人更加相信‘北溪’爆炸案异常复杂。”汪文斌表示，鉴于破坏国际重大跨国基础设施罪行的严重性及其引发的严重后果，国际社会有权利要求彻查。


　　《 人民日报 》（ 2023年02月21日 17 版）
(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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