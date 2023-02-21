新华社布达佩斯2月19日电 当地时间2月19日，匈牙利总理欧尔班在布达佩斯会见中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任王毅。

王毅向欧尔班转达中国领导人的亲切问候。王毅表示，再次祝贺总理先生带领青民盟赢得国会选举并实现连任。中匈虽然规模大小不同，但始终相互尊重、相互理解、相互信任，两国关系已成为国际交往的典范。中方愿同匈方全面推进友好交流，不断深化互利合作，并努力推动国际关系民主化和世界多极化。今年是习近平主席提出“一带一路”倡议十周年，双方应继续加强高质量共建“一带一路”合作。中方赞赏匈方积极支持中欧关系发展，匈方这一政策不仅符合中匈两国人民利益，也符合欧洲根本长远利益。

欧尔班请王毅转达对中国领导人的诚挚问候，祝贺中共二十大成功举行，祝贺习近平主席再次当选中共中央总书记。欧尔班表示，匈方坚定不移奉行对华友好政策，高度重视同中国的各领域合作。感谢中方长期以来提供的无私帮助，中国疫苗挽救了很多人的生命。匈方将继续为促进欧中关系发展做出不懈努力。

双方还就乌克兰问题深入交换意见，认为形势越复杂，越应保持清醒冷静，做出符合国际关系准则和欧洲长远利益的正确抉择，早日实现欧洲的和平。

《 人民日报 》（ 2023年02月21日 03 版）

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