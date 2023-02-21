本报记者 闫韫明

“习近平主席为人真诚、谦逊。在同他交谈中，我能够感受到，习近平主席对肯尼亚的了解非常深入，对我们共同关心的话题也极有见地。”肯尼亚前外长拉斐尔·图朱日前在接受本报记者采访时说。

“我将无我，不负人民”，习近平主席的这句话给图朱留下了极为深刻的印象。“我深切体会到，在他心中，人民始终是最重要的。”图朱说。

图朱曾是肯尼亚知名媒体人，担任过新闻主播、制片人和导演。2002年进入政坛后，他先后担任肯尼亚政府通信部长、旅游部长和外交部长等职。

图朱从儿时起就对遥远的中国充满兴趣。“我上学时，曾经一想到中国，脑海中就浮现出农民在田地里辛勤耕作的画面。”图朱说，真正到中国参观以后，他对中国的印象发生了重大变化。“因工作需要，我多次前往中国，见证了中国的巨变。如今的中国是世界第二大经济体，城市和乡村的现代化程度很高，这种变化堪称奇迹。”

最令图朱赞叹的是，中国在脱贫攻坚方面取得的卓越成就。“在中国共产党领导下，中国历史性地解决了绝对贫困问题，近1亿农村贫困人口全部脱贫，为全球减贫事业作出了重大贡献。”他说：“中国脱贫攻坚取得的伟大成就，给非洲人民带来希望，让我们看到了隧道前方的光明。”

图朱表示，中国共产党坚持理论联系实际、密切联系群众，党员干部深深扎根于群众之中，真正了解并及时解决人们的诉求。“我认识很多中国共产党员，他们无私地奉献出自己的时间、精力甚至生命，充分发挥自己的才干，带领人民创造了国家发展的奇迹。”

图朱表示，习近平主席提出构建人类命运共同体理念，“这说明他一直密切关注牵挂着全人类的福祉”。“在2018年中非合作论坛北京峰会开幕式上，习近平主席在主旨讲话中强调，中国愿同世界各国携手构建人类命运共同体，发展全球伙伴关系，拓展友好合作，走出一条相互尊重、公平正义、合作共赢的国与国交往新路，让世界更加和平安宁，让人类生活更加幸福美好。4年多过去了，习近平主席的话语仍然令人难忘。”

“新冠疫情发生后，中国向非洲国家捐赠新冠疫苗和医疗物资，分享抗疫经验和资源，肯尼亚也得到很多帮助。”图朱说，中国向肯尼亚及时分享抗击疫情经验、提供防疫物资支持，关心照料肯尼亚在华留学生。中国用实际行动推动构建人类命运共同体，“我们对中国的帮助心怀感激”。

在图朱看来，共建“一带一路”是各国实现共同发展的重要路径。中国与非洲国家分享发展经验和技术，改善了非洲国家的基础设施，为非洲民众提供了更多就业机会，肯尼亚也从中受益良多。图朱举例说，作为落实共建“一带一路”倡议和中非合作论坛约翰内斯堡峰会“十大合作计划”的重要早期收获，蒙内铁路正式通车5年多来，为促进肯尼亚经济社会发展、推动东非地区互联互通以及加快非洲工业化进程发挥了积极作用。

2021年9月，习近平主席提出全球发展倡议。图朱表示，该倡议聚焦世界各国人民福祉，为国与国之间合作提供了一个互利共赢的平台，将极大惠及非洲人民，促进非洲国家繁荣发展。“全球发展倡议再次表明，中国在谋求自身进步的同时，积极推动与世界其他国家共同发展。期待肯中两国进一步深化合作，共同创造美好未来。”

《 人民日报 》（ 2023年02月21日 03 版）

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