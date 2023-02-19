新华社德国慕尼黑2月19日电 当地时间2023年2月18日，中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任王毅在出席慕尼黑安全会议期间会见日本外相林芳正。

王毅表示，中日是一衣带水的近邻，以史为鉴、开辟未来是两国的正确相处之道。日方表示两国是伙伴，互不构成威胁，致力于发展建设性的中日关系，希望日方将这些表态落到实处。今年是中日和平友好条约缔结45周年，日方应以此为契机，总结经验教训，排除内外干扰，同中方相向而行，确保中日关系在正确轨道上稳定前行。单边主义、脱钩断链不符合任何一方利益，日方应认清形势，做出独立自主的选择。

王毅强调，核污染水排海事关海洋环境和各国民众健康，日方务必慎重处理，在同周边邻国等利益攸关方和国际机构充分协商前，不得擅自启动核污染水排海。

林芳正表示，日中合作对于实现各自发展繁荣具有重要意义。去年双方共同庆祝邦交正常化50周年，今年是日中和平友好条约缔结45周年，日方愿同中方加强各层级沟通对话，加强经贸、青少年交流等领域的合作，落实好两国领导人达成的重要共识。

双方还就一些国际地区问题交换了意见。

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