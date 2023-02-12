美国政客与其沉迷于自欺欺人，将民主政治化、工具化、武器化，到处干涉别国内政，不如早日正视自身制度的结构性缺陷，做些有利于美国人民和世界人民的事

长期以来，美国总是自诩为“民主灯塔”。即使是面对愈演愈烈的金钱政治、政治极化、社会撕裂、贫富分化、种族歧视、枪支暴力等问题，美国政客也能睁着眼睛说瞎话，宣称“民主国家已经变得更强大，而不是更弱”。显然，在美式民主已尽显病态与颓势的当下，美国政客仍在做着“山巅之城”的迷梦。

美式民主是建立在资本基础上的“富人游戏”，金钱是美国政治的“硬通货”。美国历史学家查尔斯·比尔德曾隐晦地表示，美国宪法其实是一部“经济文献”。事实上，美式民主仅代表并服务于少数资本家的利益。金钱政治贯穿美国选举、立法、施政的所有环节，经济地位的不平等转化为政治地位的不平等，在无形中压迫并限制着公民的参政权利。在金钱政治的推动下，美国选举经费屡创新高。2020年美国大选作为“史上最烧钱的大选”，耗费高达140亿美元。据统计，91%的美国国会选举都是由获得最多资金支持的候选人赢得。他们成功当选后，往往为其背后的金主服务，化身为既得利益的代言人。美国知名学者诺姆·乔姆斯基直言，美国人对政策制定的影响力与他们的财富水平之间呈正相关性。

美式民主标榜权力制衡，却日益陷入党派纷争的旋涡。美国斯坦福大学教授弗朗西斯·福山认为，美国存在根深蒂固的政治瘫痪现象。随着政治极化加剧，美国两党共识不断压缩，深陷否决对方、制造政治僵局的恶性循环。近年来，在抗击新冠疫情、控制枪支暴力、提高债务上限等一系列问题上，“否决政治”闹剧在美国轮番上演。美国两党都把否决对方作为武器，其结果必然是治理效能弱化、公正法治遭践踏、社会分裂继续扩大，普通民众沦为受害者。美国前参议员汤姆·达施勒指出：“美国一直在糟蹋和消耗我们宝贵的民主，而现在民主正处于自杀的边缘。”

美式民主失序引发的乱象不断上演，让人们对其信心持续下降。国会山骚乱的枪声与闹剧，彻底揭开了美式民主的虚假外衣；系统性种族歧视导致少数族裔“无法呼吸”，种族正义仍遥遥无期；枪支暴力频发，民众越来越没有安全感；经济发展红利分配不均，普通民众收入长期停滞，“富者愈富，贫者愈贫”现象越来越突出……美国皮尤研究中心的调查显示，57%的国际受访者和72%的美国人认为美国已不是可供他国效仿的“民主典范”。瑞典智库“国际民主及选举协助研究所”2021年首次将美国列入“退步的民主国家名单”。美式民主弊病丛生，离民众所希望的高质量治理越来越远。但时至今日，美国似乎一点也没有表现出自我纠偏的愿望和能力。欧亚集团总裁伊恩·布雷默犀利指出，美国曾将美式民主称为“山巅之上的耀眼之城”，如今城池却在从内部被攻破。

事实越来越证明，美国从来不是民主的优等生，更遑论“民主典范”了。乱象丛生的美式民主并不会在美国政客的空洞口号中变得强大起来。美国政客与其沉迷于自欺欺人，将民主政治化、工具化、武器化，到处干涉别国内政，不如早日正视自身制度的结构性缺陷，做些有利于美国人民和世界人民的事。

《 人民日报 》（ 2023年02月12日 02 版）

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(责编：袁勃、牛镛)