美国在对外政策中大打“民主牌”，一再兜售所谓“民主对抗威权”虚假叙事，试图拼凑所谓“价值观联盟”，实质是打着民主旗号党同伐异，将意识形态和价值观作为打压他国、推进地缘战略的工具，是假民主、真霸权

日前，美国总统拜登再次大谈民主，一边自吹自擂美式民主“坚不可摧”，一边信口开河诋毁他国。尽管拜登不断粉饰美式民主，但人们从现实中看到的却是另一幅景象。华盛顿的政治角力愈演愈烈，困扰美国的治理难题迟迟无解，民主失序、治理失灵已成为今日美国的突出国情。美国根本没有任何资格以“国际民主判官”自居。

美式民主病态百出，美国社会痛感明显。《华尔街日报》日前刊文指出，多数美国人对拜登的“自夸”并不买账，社会共识日益离散，让人们对国家感到担忧。美联社—NORC公共事务研究中心发布最新民意调查指出，只有1/4的美国成年人认为国家正在朝着正确的方向前进。盖洛普咨询公司早前的一项民调也显示，超过一半美国人认为，美国两党在代表人民方面都做得很差。

看看近来美国媒体的新闻头条，就不难理解为何美式民主遭遇信任危机。加利福尼亚州连续发生枪击案，民众愤怒质问“为何惨剧不断重演”；田纳西州非洲裔男子遭警察殴打身亡，暴力执法和种族歧视痼疾难除；两党围绕“债务上限”问题继续扯皮，美国国家信用和全球经济稳定被美国党派纷争裹挟……面对困扰美国已久的种种病症，美式民主不但拿不出解药，反而加剧了解决问题的难度。美式民主只重表演、不求实效，必然失信于民。

美国政客不仅不反思美式民主存在的问题，还将民主作为工具，在全世界搞霸权霸道霸凌。美国发动长达20年的阿富汗战争，强行输出美式民主，导致阿富汗生灵涂炭。美国打烂了一个国家，毁掉了一代人的前途，在移植美式民主失败后将美军仓皇撤离，甚至还巧取豪夺，非法冻结阿富汗央行资产。美国打着民主的幌子插手叙利亚事务，结果同样是制造灾难。今天，当叙利亚人民因强震而面临严重人道主义危机时，美国却继续搜刮掠夺叙利亚石油，暴露出十足的霸道与冷漠。事实充分说明，美国到处搞民主输出，完全是危害他国的大规模杀伤性武器。美国哥伦比亚大学教授杰弗里·萨克斯痛斥美式民主的虚伪，强调“自1950年以来，全世界最残暴的国家一直都是美国”。

拜登政府上台以来，在对外政策中大打“民主牌”，一再兜售所谓“民主对抗威权”虚假叙事，试图拼凑所谓“价值观联盟”，实质是打着民主旗号党同伐异，将意识形态和价值观作为打压他国、推进地缘战略的工具，是假民主、真霸权。美国试图用一己标准垄断民主定义，这本身就是最大的不民主。假民主之名行反民主之实，公然挑动分裂和对抗，严重损害国际秩序稳定，只会给世界带来动荡。美国国家利益中心研究员保罗·海尔警告，拜登政府把美中关系概括为所谓“民主对抗威权”，制造“过度对抗的风险”。今天的世界早已不是过去的世界。美国企图复制冷战剧本，是对国际格局和时代潮流的严重误判。

民主是全人类共同价值，不应是装点门面的花瓶，更不应成为维护霸权的工具。国际社会对美式民主的虚伪性及其作为美式霸权工具的危害性早有清醒认识。美国执迷于以民主之名挑起对抗、分裂世界、打压他国，注定只会失败。

奉劝美国及拜登总统，正视并处理好自身存在的种种问题，让美国人民相信自己的国家走在正确的道路上，而不是对别国内政指手画脚、说三道四。

《 人民日报 》（ 2023年02月11日 03 版）

(责编：袁勃、牛镛)