人民网北京2月18日电 （符园园、武妍虹）中国人民对外友好协会和安哥拉驻中国大使馆共同举办的“庆祝中国与安哥拉建交40周年”招待会17日在北京举行。中联部、外交部等有关部门代表，多国驻华使节以及安哥拉驻华使馆外交官等中外来宾共200余人出席。

“庆祝中国与安哥拉建交40周年”招待会现场。人民网 武妍虹摄

中国人民对外友好协会副会长姜江在致辞中表示，过去40年，中安关系保持高水平发展，政治互信和传统友谊不断加深，在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互理解支持。两国务实合作成果丰硕，中国连续多年保持安第一大贸易伙伴、第一大出口市场和重要投资来源国地位。

中国人民对外友好协会副会长姜江致辞。人民网 武妍虹摄

姜江表示，中安关系40年的发展历程，是中国同非洲国家互利共赢、共同发展的缩影。随着双方在“一带一路”倡议和中非合作论坛等框架内的合作不断深入，中非关系必将不断取得新的更大成绩。

安哥拉驻华大使若昂·萨尔瓦多·多斯·桑托斯·内图在致辞中称，在安哥拉取得和平、寻求国家重建方案时，中国挺身而出，帮助安哥拉走出阴霾。两国在建交40年的历程中，取得了瞩目的成就。上个月，中国外交部长秦刚访问安哥拉，两国高层的交流为双方的合作增添了新的机遇。

安哥拉驻华大使若昂·萨尔瓦多·多斯·桑托斯·内图致辞。人民网 武妍虹摄

“疫情期间，中国向安哥拉捐赠了大量疫苗和医疗用品，并为安哥拉医疗人员进行了专业培训。此外，安哥拉从中国购买了数以万计的疫苗、几十吨医疗物资和设备，这也是安哥拉对中国科技和工业产品充分信任的表现。”内图表示。

招待会现场。人民网 武妍虹摄

内图指出，安哥拉经济在各个方面都蕴含着巨大的潜力，越来越多的中国企业参与到安哥拉的经济建设中，如南部抗旱工程CAFU项目、罗安达新国际机场和卡古路卡巴萨水电站项目，就是中安两国合作的典范。当前，中安两国面临着巨大的机遇，需要继续推动交流，扩大合作领域，以实现经济增长和经济多样化。

招待会现场舞蹈表演。人民网 武妍虹摄

随着中国调整疫情防控措施，国际经济组织普遍认为今年中国经济有望实现快速复苏。内图在招待会期间接受人民网采访时表示，中国优化了疫情防控措施，为中安两国人员有序往来、推动合作创造了良好的条件。当前，重启经济复苏十分必要，也很紧迫，同时也符合两国的利益。他说，中安双方一直在为尽快重启经济领域的合作而不断努力，期待有更多的中国企业来安哥拉投资，在助力安哥拉经济发展的同时，也为中国带来经济效益。

安哥拉驻华大使接受采访。人民网 武妍虹摄

今年是共建“一带一路”倡议提出十周年。作为首批加入“一带一路”倡议的非洲国家之一，内图认为，安哥拉具有优越的战略位置，可成为非洲大陆的重要枢纽。在“一带一路”倡议背景下，中国积极参与安哥拉基础设施的修建与现代化建设，推动了贸易与双向投资有效互动，期待未来中安双方在基建、水利等各领域继续加强合作。他相信，“一带一路”倡议不仅让中安双方受益，也将惠及沿线的所有国家。

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