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“这是双赢的合作，热切期待更多中国企业来埃及建设”

 人民网记者 沈小晓
2023年02月19日10:42 | 来源：人民网-国际频道
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上午8点，苏莱曼来到公司，在简单整理了当天的工作计划后，便与几位分管的部门负责人开始晨会。布置完工作，他又马不停蹄地前往生产计划、成品仓库办公室，了解排产计划和出货情况。

尽管十分忙碌，但一提起自己的工作，巨石埃及公司副总经理苏莱曼就特别自豪，“我现在是我们全家的骄傲。”2012年，苏莱曼大学毕业，应聘加入巨石埃及公司。他从一线的络纱工艺员做起，在生产车间磨炼能力和水平，认真钻研管理方法。因表现出色，苏莱曼曾被派往中国进行培训，并多次获得公司“先进工作者”称号。2017年，苏莱曼成为该公司首位分管生产的埃方高管。

巨石埃及公司成立于2012年1月，如今已成为苏伊士运河经济区的龙头企业，是埃及最大的中资制造型企业。位于埃及苏伊士省埃中苏伊士经贸合作区，作为“一带一路”倡议下中埃两国经济合作的重要成果和典型示范，巨石埃及公司填补了非洲玻纤行业技术空白，让埃及成为了世界第四大玻纤生产贸易国，助力埃及经济发展。

“这10年，我从一名刚走出校门的、对玻璃纤维行业一无所知的大学生，成为了有技术、有经验的中资企业的高管，这一切是我最初不敢想象的。”苏莱曼表示，自己在成长中也见证了公司的发展，“我十分感谢公司的培养和中国同事们对我的帮助。我会加倍努力、提升自我，为公司发展做出自己的贡献。”

西奈国际是埃及开罗一家私人矿产企业，主要经营是矿产材料的开采与加工。由于在巨石埃及公司建立以前，埃及本土没有一家玻璃纤维制造企业，因此当地玻纤上游矿石原料开采企业并不多。作为当地的矿产企业，西奈国际的年产能、生产效率和矿产质量都比较低。

“从2016年开始，我们与巨石埃及公司开展合作。我们主要提供硅砂、高岭土、石灰石、石膏等。”西奈国际负责人萨克尔说。为确保原料质量、提高生产效率，巨石埃及公司专门派技术人员对西奈国际的生产设备、开采工艺等多方面进行指导，协助其进行技术改进、建立质量管理体系。通过合作，西奈国际的产品质量和生产效率得到了较大的提升，生产规模日益扩大，产能提高了近一倍。“不管是企业经营还是质量管理，我们都得到了很大的提高，和巨石一起实现了双赢。”萨克尔说。

2022年12月15日，巨石埃及公司年产12万吨玻璃纤维生产线投入使用。这是一条由中国巨石自主设计、拥有自主知识产权、高度自动化和智能化的生产线，每年可为埃及新增创汇1亿美元。新生产线的建成将使巨石埃及总产能达到34万吨。

“我们生产的玻璃纤维产品95%以上，通过苏伊士运河销往欧洲、美洲。”据计调物流部副经理迪娜介绍，巨石的国际玻纤市场占有率超过20%，全球每3片风电叶片中就有一片使用了巨石的玻纤，质量也得到了国内外客户的一致好评。迪娜表示，期待公司产品走向更广阔的市场。

“这是双赢的合作。”埃及苏伊士运河经济区总局主席瓦利德·贾马勒丁高度赞赏巨石埃及公司为推动埃经济社会发展、产业升级和民生就业所作重要贡献。他表示，巨石埃及不断扩大在埃投资，助力埃及制造业转型升级，不仅满足埃及国内需求，而且为埃及带来了宝贵的外汇收入，“热切期待更多中国企业来埃参与相关项目建设和投资”。 

(责编：艾雯、杨牧)

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