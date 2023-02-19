新华社德国慕尼黑2月18日电 当地时间2月18日，中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任王毅在出席慕尼黑安全会议期间会见欧盟外交与安全政策高级代表博雷利。

王毅表示，中欧是伙伴不是对手，共识远大于分歧。今年是中国和欧盟建立全面战略伙伴关系二十周年，双方应坚持伙伴关系定位，尊重彼此核心利益，珍惜合作成果，开辟更加美好的下一个二十年。中国已成功走出疫情大流行阶段，愿全面重启同欧洲和世界的往来。双方可积极筹备新一次中欧领导人会晤，充分用好各领域高层对话机制，推动双方交流尽快恢复至疫前水平。中欧经贸关系的本质是优势互补、互利共赢，双方应保持开放合作，拒绝脱钩断链，共同维护全球产供链稳定。希望欧盟和成员国恪守一个中国原则，维护好中欧关系的政治基础。

博雷利表示，欧方一直以成熟坦诚的态度推动欧中关系发展。欧盟坚定不移奉行一个中国政策，承认中华人民共和国政府是代表中国的唯一合法政府，支持中国维护国家主权和领土完整，将把这一原则落实到欧中政治关系之中。欧盟希望同中方加强高层交往，推进各领域合作，这有利于欧洲和中国，也有利于世界。欧方愿同中方共同筹备好下次欧中领导人会晤，就共同关心的问题深入交换意见。

在谈到乌克兰危机时，王毅强调，中方坚持劝和促谈，愿同欧方加强沟通，持之以恒寻找政治解决途径。面对变乱交织的世界，中欧应加强合作，为世界注入更多的稳定性。

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