新华社德国慕尼黑2月18日电 当地时间2月18日，中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任王毅在出席慕尼黑安全会议期间会见荷兰副首相兼外交大臣胡克斯特拉。

王毅表示，开放务实是中荷关系的重要内涵。面对世界上一些国家大搞单边主义、保护主义，热衷脱钩断链，希望荷方坚持独立自主原则和开放合作传统，排除干扰，维护中荷合作健康发展势头，为确保全球产供链稳定、促进世界经济复苏发挥积极作用。中国正在推进高水平开放，将为中荷合作开辟新前景，提供新机遇。中荷关系已开启新的50年，我们愿同荷方开展高层交往，推进互利合作，实现共同发展。荷兰是欧盟创始和核心成员国，是中欧合作的“门户”，中方赞赏荷方视中国为欧洲重要合作伙伴。中欧是伙伴不是对手，中方愿同欧方加强交流、增进了解，深化互信。

胡克斯特拉表示，世界相互依存，各方都有责任坚定维护多边主义，支持多边机制和国际规则。很高兴看到中国战胜疫情，经济强劲复苏，迅速恢复对外交流合作。期待同荷方密切交往，扩大合作。荷兰愿继续成为中国的可靠和稳定的合作伙伴。

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