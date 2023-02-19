本报记者 管克江

沙特红海新城项目建设场景。

库马尔摄

中企工作人员正在沙特红海新城项目的光伏电站现场测试自动清扫机器人。

本报记者 管克江摄

近年来，中国与沙特两国战略对接和各领域合作都取得良好进展。中方支持沙方“2030愿景”“绿色中东”等一系列重大发展倡议，积极参与沙特工业化进程，助力沙特经济多元化发展。在沙特“2030愿景”框架下，红海海岸正在打造一座绿色新城。其中，由中国电力建设集团（以下简称“中国电建”）所属山东电建三公司EPC（设计—采购—施工）总承包的红海公用基础设施项目正积极助力新城建设。日前，本报记者来到红海之滨，探访项目现场。

人工湿地，污水处理厂变身新景观

红海岸边广袤的荒漠中，一片片芦苇丛郁郁葱葱，不时有成群的飞鸟落下。“这里的人工湿地，就是我们的‘污水处理厂’。”山东电建三公司项目经理莫兵介绍，这个生物“污水处理厂”由两片芦苇丛和一片莎草地组成。红海新城地区的生活污水经过预处理后，先经第一片芦苇丛滤去大颗粒杂质，然后泵入第二片芦苇丛，待重金属等物质被吸附，最后在重力作用下进入莎草地，再次过滤后流入蓄水池。

红海新城项目位于沙特西部的塔布克省，占地2.8万平方公里，是沙特“2030愿景”中的一项重点工程，被称为是“新一代的城市”。项目预计2030年完工后，每年可接待100万人次国内外游客。新城建设的一大亮点是未来电力供应将100%来自清洁能源，成为全球首个融合多能源互补系统的大型商业化公用设施项目和最大的离网储能项目。

红海新城的饮用水均来自海水淡化。一部分淡化水还承担着另一种功能：水冷空调。淡化的海水经过一座集中供冷站，被冷却到4摄氏度左右，继而被泵送到红海旅游项目的各建筑中用于空气换热，达到调节室内温度的目的。集中供冷站的电能来自项目配套的光伏发电厂，依靠冷站内配套建设的4万立方米蓄冷罐，白天剩余的光伏电能还可以冷能的形式存储其中，实现夜晚连续供冷而不再消耗额外能源，真正实现绿色节能环保。

目前，中方建设的人工湿地项目一期投入使用后，已实现每天6000立方米的水资源回收处理能力，等到该项目全部完成投用后，处理能力将达到每天1.6万立方米。莫兵指着远处一片丛林说道：“那块育苗基地的灌溉用水就来自这里。将来红海新城需要大量绿植，对灌溉用水的需求量很大。”

光伏+储能，为城市提供绿色电力

走进项目配套的光伏电站现场，整齐排列的光伏板一望无际，每一排光伏板顶头都有一个长方形“盒子”。“这是我们的自动清扫机器人。”莫兵说，沙漠地区使用光伏发电的好处是日照充足，缺点是风沙大，沙尘会影响光电转换效率。自动清扫机器人可以定期清理掉光伏板上的沙尘。莫兵打开一个手机应用程序，点击启动，机器人就开始工作。

在光伏电站的另一侧，是一排排白色集装箱。这是由华为数字能源技术有限公司提供的储能箱，一些储能箱已经通电，整个项目储能规模预计将达到1300兆瓦时。储能箱场地旁边还有一个备用内燃机电站，遇到天气状况不佳或者夜晚耗电量大、电力不足时，可以满足急用。据介绍，整个项目共有25台生物质燃油内燃机，分布在6个不同厂区，作为备用能源提供绿色电力。

记者登上一条正在作业的铺缆船。只见船中央立着一个高架，大海碗粗细的电缆盘绕其上，缓缓通过高架向船尾蜿蜒，然后“乘坐”一道滑梯滑入海底。海岛管网区域项目经理赵允鹏介绍，远处还有一条船在配合作业。海底自动机器人在那里下水，沿着海底电缆冲开海床，完成铺设。他表示，海底自动机器人可在最深100米的海底作业。

红海新城项目规划有22个旅游岛，每座岛屿上将建一个或多个豪华酒店、度假村。线路总长达1万多公里的电缆输电网络可以为这些海岛及红海新城各个区域输送源源不断的电力。

加强合作，共同探索能源转型

红海新城项目建设的绿色化、智能化受到沙特及其他阿拉伯国家媒体和业内人士的积极评价。沙特国际电力和水务公司红海旅游项目首席执行官肯·拉尔森表示，整个项目共有18个EPC分包商，中国电建所属山东电建三公司综合评分排第一，已实现1742万安全工时，展现了中企良好形象。

中国电建沙特国别代表朱京表示，沙特以绿色、低碳和可持续理念打造红海旅游项目，致力于绿色无污染的能源供给。中国提出“双碳”目标，沙特启动“绿色沙特”倡议，低碳项目成为中沙共建“一带一路”的重点领域。中国电建将发挥自身优势，与沙方加强绿色合作。

沙特国际电力和水务公司董事长穆罕默德·阿布纳扬说，中国在新能源领域发展迅速，并利用技术、产能等方面的优势对全球新能源发展作出巨大贡献。沙特正在努力实现经济多元化，中国在相关领域的发展经验令沙方受益匪浅。随着沙特“2030愿景”和共建“一带一路”倡议不断深化对接，沙中优势不断互补，未来合作潜力巨大、前景广阔。

沙特能源大臣外事高级顾问纳赛尔·阿尔多斯利说，全球能源转型正在迅速推进，各国既面临不少挑战，也存在很多机遇。能源转型有助于增加就业，赋予年轻一代巨大潜力，使他们有机会重塑经济、开拓未来。

《 人民日报 》（ 2023年02月19日 03 版）

(责编：卫嘉、白宇)