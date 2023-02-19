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联合国宣布拨款2.5亿美元帮助19国脆弱人群应对饥荒等多重危机

2023年02月19日04:47 | 来源：新华网
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　　新华社联合国2月18日电（记者王建刚）联合国秘书长古特雷斯18日宣布从联合国中央应急基金中拨款2.5亿美元，用于帮助19个国家最脆弱的人群应对饥荒等多重危机。

　　古特雷斯在联合国当天发布的新闻稿中说：“长期存在的发展问题往往与气候混乱、经济冲击和暴力冲突交织在一起，演变成人道主义灾难的旋风。目前，全世界有3.39亿人需要人道主义援助，比去年增加了25%以上。”

　　新闻稿说，此次拨款将用于帮助阿富汗、布基纳法索、海地、马里、尼日利亚、索马里、南苏丹和也门8个国家2000多万正处于饥荒边缘的民众，在乍得、哥伦比亚、刚果（金）、厄立特里亚、埃塞俄比亚、洪都拉斯、肯尼亚、黎巴嫩、马达加斯加、巴基斯坦和苏丹加强人道主义行动，以应对粮食不安全，以及气候变化等长期危机的影响。

　　联合国负责人道主义事务的副秘书长格里菲思表示，这笔资金将有助于及早采取行动，在包括饥荒在内的危机形成前采取行动。

　　新闻稿说，2022年联合国及其合作伙伴向近1.6亿人提供了援助，但人道主义需求的激增迅速超过了应对能力。联合国呼吁捐助者向中央应急基金捐款，以帮助更多有需求的人。

(责编：白宇、胡永秋)

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