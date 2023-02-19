新华社德国慕尼黑2月18日电 当地时间2月18日，中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任王毅在德国出席慕尼黑安全会议并发表主旨讲话。

王毅表示，为了世界更安全，我们都要坚持尊重各国主权和领土完整。

强权政治、霸权行径扰乱世界安宁，已成为国际和平面临的最大破坏性因素。肆意干涉别国内部事务，无论编造什么理由，都是对国际关系基本准则的无视和背叛。在台湾问题上违背一个中国原则，制造“一中一台”、“两个中国”，无论做出什么包装，都是对中国领土完整的严重侵犯，也是对台海和平稳定的现实威胁。

主权原则是当代国际秩序的基石，各国都应切实遵守，言行一致，不能选择性适用，更不能搞双重标准。中国将坚定遏止分裂干涉行径，捍卫主权和领土完整。

为了世界更安全，我们都要坚持通过对话协商和平解决争端。

国与国难免出现矛盾和摩擦，施压抹黑、单边制裁，往往事与愿违，甚至贻害无穷。无论问题多么复杂，都不应放弃对话协商；无论争端如何尖锐，都应坚持政治解决；无论局势多么困难，都要给和平一个机会。

中国秉持习近平主席提出的共同、综合、合作、可持续安全观，根据事情本身的是非曲直，对国际争端采取负责任态度，发挥建设性作用。中国在乌克兰问题上的方针归结为一句话，就是劝和促谈。我们将为此发表“关于政治解决乌克兰危机的中国立场”，继续坚定地站在和平一边，站在对话一边。

为了世界更安全，我们都要回归联合国宪章宗旨和原则。

当今世界面临诸多动荡战乱，根源正是宪章的宗旨和原则没有得到真正的遵守。挑起意识形态对立，编织排他性小圈子，破坏了国际团结，阻碍了国际合作。夸大安全威胁，蓄意制造紧张，削弱了战略互信，增加了误判风险。

当务之急是，各方都应放弃本国利益优先的“小道理”，服从遵守联合国宪章宗旨和原则的“大道理”。共同反对冷战思维，共同抵制阵营对抗。

为了世界更安全，我们都要重视发展的关键作用。

世界不能富者恒富、贫者恒贫。必须加快落实联合国2030年可持续发展目标，切实保障世界各国特别是广大发展中国家的正当发展权利，助力落后地区改善民生，振兴经济，标本兼治，消除滋生冲突的土壤。

世界更不应走上保护主义、脱钩断链的歧途。必须坚决抵制将贸易科技合作政治化、武器化、意识形态化的图谋。各国人民都过上好日子，安全才可能牢固和持久。

(责编：白宇、胡永秋)