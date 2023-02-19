新华社德国慕尼黑2月18日电 当地时间2月18日，中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任王毅在德国出席慕尼黑安全会议并发表主旨讲话。

王毅表示，建设一个更加安全的世界，是中国矢志不渝的追求。去年底，中国共产党举行第二十次全国代表大会。习近平总书记庄重宣告，新时代新征程上，我们的中心任务就是以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。如何完成这一人类历史上规模最大的现代化进程，中国的回答明确且坚定，那就是坚持走和平发展道路。和平发展不是权宜之计，更不是外交辞令，而是中国从历史、现实和未来的深刻思考中作出的战略抉择。

回望过去，近代中国饱受侵略、扩张之不幸，深知和平之宝贵、发展之重要。新中国成立之初我们就提出和平共处五项原则，70多年来中国从未主动挑起一场战争，从未侵占别国一寸土地，并且是世界上唯一将和平发展写进宪法的国家，是五核国中唯一承诺不首先使用核武器的国家。中国的和平记录经得起历史检验，中国的和平崛起开创了人类奇迹。

立足当下，实现高质量发展，让中国老百姓过上更加幸福美好的生活，是中国党和政府的第一要务。我们深知，要发展，就需要和平安宁的国际环境，就必须与各国和平共处，与世界合作共赢。我们始终高举和平、发展、合作、共赢旗帜，致力于深化拓展平等、开放、合作的全球伙伴关系。

展望未来，和平与发展是潮流所趋，人心所向。有人笃信“国强必霸”，认为中国强大起来就会抛弃和平发展。但中国已经用事实证明，这条和平发展道路不仅走得通，而且很成功，我们没有理由放弃，还要更加坚定地走下去，团结更多国家一道走和平发展道路。中国的力量每增长一分，世界的和平就多一分希望；各国共同致力于和平发展，人类的未来就能充满光明。

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