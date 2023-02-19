新华社德国慕尼黑2月18日电 当地时间2月18日，中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任王毅在德国出席慕尼黑安全会议发表主旨讲话后就乌克兰问题回答提问。

王毅表示，乌克兰危机不是我们愿意看到的，我们同各方一样，对冲突扩大化、长期化感到担忧。中国不是乌克兰危机的当事方，但我们没有袖手旁观，不去火上浇油，更反对趁火打劫。中国所做的一切，归结为一句话，就是劝和促谈。我们将继续坚定地站在对话一边，站在和平一边。

事实上，从冲突发生的第二天起，习近平主席就提议通过对话寻求政治解决争端。我们看到，俄乌双方曾举行多轮谈判，取得重要进展，和平协议的框架已经摆在桌子上。但遗憾的是和谈中断了，一切都回到原点。我们不知道其中的原因所在，看来有些势力并不希望和谈成功，不愿意战事停止。他们并不在乎乌克兰人民的死活，也不关心欧洲受到的损害，而是有着更大的战略目标。

王毅强调，这场冲突不应再继续下去了。习近平主席明确指出，冲突战争没有赢家，复杂问题没有简单答案，大国对抗必须避免。慕尼黑安全会议也是欧洲的重要论坛，各方可以重申自己的立场，同时希望欧洲的朋友们能够冷静思考：作出什么样的努力才能使战火停下来，搭建什么样的架构才能使欧洲实现长治久安，发挥什么样的作用才能使欧洲实现战略自主？

王毅说，再过几天，就是乌克兰危机一周年，中方将发表一份关于政治解决乌克兰危机的立场文件。这份文件将重申习近平主席的重要主张，包括各国主权领土完整都应得到尊重，联合国宪章宗旨原则都应得到遵守，各国合理安全关切都应得到重视，一切有利于和平解决危机的努力都应得到支持。我们将重申核战争打不得也打不赢。我们也呼吁保障民用核设施安全，反对攻击核电站，我们还将倡导共同反对使用生化武器。

形势越是复杂，越需要采取冷静务实态度，战火越是延宕，越不能放弃争取和平的努力。中方希望与各方一道，继续致力于和平努力，争取早日实现和平。

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