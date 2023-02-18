新华社德国慕尼黑2月18日电 当地时间2月18日，中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任王毅在德国出席慕尼黑安全会议发表主旨讲话后就中美关系回答提问。

王毅表示，大家都很关注近期中美关系中的所谓无人飞艇事件，这其实是美国制造的一场政治闹剧。中方已经清晰、明确告诉美方，这是一艘民用无人飞艇，受超强西风带影响，加之自身控制能力有限，偏离了预定轨道，进入美国上空。我们要求美方以理性、冷静和专业的态度与中方一道妥善处理。但遗憾的是，美方无视基本事实，悍然出动战机，用导弹击落一艘毫无威胁的飞艇。这种行为匪夷所思，近乎歇斯底里，是百分之百的滥用武力，明显违反惯例和有关国际公约。中方对此绝不接受，已向美方提出强烈抗议。地球上空每天都飘着很多气球，难道美国都要打下来吗？这种做法不能证明美国的强大，而是恰恰相反。我们奉劝美国不要再出于国内政治需要，在对外打交道过程中做出这种荒唐的事情。我们要求美国拿出诚意，改正错误，正视并解决事件给中美关系造成的损害。

这样一起意外偶发事件竟然在中美关系中掀起轩然大波，深层原因是美国对中国的错误认知和战略误判。中国的对美政策清晰透明，那就是相互尊重、和平共处、合作共赢，在此基础上探索两个不同社会制度和历史文化的大国正确相处之道。但美国的对华政策却截然相反，视中国为最严峻地缘挑战和战略竞争对手。在这种错误中国观主导下，美方正运用一切手段对中国进行封堵打压。

王毅说，美国声称要与中国进行竞争，中国从不怕竞争，但竞争应当是公平、讲规则的。美国出台《芯片与科学法案》，动用国家力量打压中国企业，这是百分之百的单边主义和自私自利，百分之百地违反世贸组织规则，严重干扰国际产业链供应链稳定。美国已经站在了自己倡导的自由贸易的对立面，这真是历史的讽刺。中国古人有言，“君子爱财，取之有道”。小人才会巧取豪夺。今天的美国却撕下一切伪装，连巧取都不屑做了，只剩下明火执仗地豪夺。这种作法不仅损害各国的正当合法权益，也将损害美国自身的信誉和利益。

王毅说，我们要求美方客观公正看待中国的发展，奉行积极务实的对华政策，和中方一道，推动中美关系重回健康稳定的轨道。这不仅符合两国和两国人民的利益，也是国际社会的普遍期待。

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