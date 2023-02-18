新华社德国慕尼黑2月18日电 当地时间2月18日，中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任王毅在德国出席慕尼黑安全会议并发表题为《建设一个更加安全的世界》主旨讲话。

王毅说，人类与新冠病毒长达三年的抗争，揭示了一个朴素的真理，那就是习近平主席多次强调的，我们都是地球村成员，同属一个命运共同体。人类社会绝不能重走阵营对立、分裂对抗的老路，绝不能陷入零和博弈、战争冲突的陷阱。

王毅表示，建设一个更加安全的世界，是各国人民的强烈愿望，是世界各国的共同责任，更是时代前进发展的正确方向。为了世界更安全，我们都要坚持尊重各国主权和领土完整，都要坚持通过对话协商和平解决争端，都要回归联合国宪章宗旨和原则，都要重视发展的关键作用。

王毅强调，建设一个更加安全的世界，是中国矢志不渝的追求。中国坚持走和平发展道路，是从历史、现实和未来的深刻思考中作出的战略抉择。中国将坚定地团结更多国家一道走和平发展道路。中国的力量每增长一分，世界的和平就多一分希望；各国共同致力于和平发展，人类的未来就能充满光明。

王毅还就乌克兰问题、中美关系、台湾问题回答了提问。

王毅宣布，中方将发布“关于政治解决乌克兰危机的中国立场”，中国将继续站在和平一边，站在对话一边。王毅表示，中方还将发布《全球安全倡议概念文件》，为解决当今安全困境提出更可行的举措。

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(责编：胡永秋、白宇)