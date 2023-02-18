澳大利亚“珍珠与刺激”网站2月17日文章，原题：中国筹划自己的未来 20世纪90年代，美国改变中国的A计划已确立。中国是非常不同的大国。但根据（美国的）设想，北京仍可被吸引到以美国为中心的“可口可乐轨道”上。这个可被简称为“融合”的计划最终流产，许多西方国家政府特别是华盛顿的暴躁情绪随之而来。按他们的说法，若中国执意拒绝“基于西方历史终结论智慧的发展蓝图”，必然产生不利后果。

可令人吃惊的是，中国坚持自己的蓝图并取得非凡成功。诺姆·乔姆斯基（美国哲学家——编者注）最近引用保罗·基廷（澳大利亚前总理——编者注）的话，强调了这一点：中国大幅减少赤贫人口这个事实本身，就代表了对美国霸主地位的挑战。于是，B计划应运而生——设想北京未来的西方新剧本。

从改革开放起，中国就渴望从西方学习技术和现代化。但对向西方政治营销和市场营销采取更多开放，中国很审慎。最重要的转折点是2008年雷曼兄弟公司倒闭引发全球金融危机，它证实了中国审慎的明智。北京的反应可概括为：你想让我们与这融合？不，谢谢！

于是按照B计划，西方媒体开始月复一月地杜撰有关中国的“灾难片”内容。比如，2020年长江发洪水期间，网上冒出许多耸动标题，典型例子是日本经济新闻社称，三峡大坝会使4亿人处于危险中。一些狂热的（西方）媒体几乎要为洪水“欢呼”。但这座了不起的大坝岿然不动——却没有西方媒体强调这点。事实上，洪水一消失，这个故事基本上就从西方媒体销声匿迹了。

2022年初，北京冬奥会开始之际，《华盛顿邮报》一名记者称“没人喜欢把烂鱼扔进世界上最大的体育赛事中”。但她和一帮扔鱼人却这样做——他们急盼中国防疫措施出问题，幻想奥运场馆出现骚乱。但中国又一次没按照西方剧本走。批评者们被一场安全的、运行良好的、激动人心的奥运会打了脸。

再看看西方对中国防疫措施的抨击。别忘了，在全球新冠死亡率和发病率最严重时，中国的方法挽救了数百万生命。之后，北京转向与如今危险性较低的病毒变体共存的策略。于是，西方媒体又像硬币翻面，转向新的“悲惨中国”预测。

不妨考虑一些事实。自2008年全球金融危机以来，中国利用自己的发展蓝图，经济增长了3倍。同一时期，美国经济增长不到70%。渣打银行最近曾预测，按购买力平价计算，到2030年中国经济规模将是美国的两倍以上。尽管西方老爷们大肆鼓噪，提出一个又一个“最坏预测”，但令他们气恼的是，中国只是不断地思考、筹划、创造和建设。无疑，北京面临诸多问题，但其出色表现诠释了为何在没有外界帮助的情况下，中国仍将为自己创造一个繁荣的未来。（作者理查德·库伦，乔恒译）

(责编：卫嘉、白宇)