新华社华盛顿2月17日电（记者孙丁）美国田纳西州孟菲斯市5名前警察17日接受提审，拒绝就黑人男子泰尔·尼科尔斯之死认罪。

尼科尔斯1月7日在孟菲斯市驾车被警察拦停后遭殴打和逮捕，3天后不治身亡。5名警察直接参与殴打尼科尔斯，经孟菲斯市警察局内部调查后被开除，他们各自被指控二级谋杀、严重伤害等5项罪名。

这5名前警察已被保释，律师17日代表他们在法庭上进行无罪申辩，下一场庭审将于5月1日举行。

据孟菲斯市当局此前公布的视频，警察在制伏尼科尔斯的过程中对他拳打脚踢并使用了警棍、电击枪和辣椒水。殴打停止后，尼科尔斯戴着手铐瘫倒在地，呼吸不畅。而急救人员到场后，并没有立即查看或处理尼科尔斯伤情。

美国民权活动人士阿尔·沙普顿此前在尼科尔斯的追悼会上说，如果尼科尔斯是白人，警察不会那样殴打他。

长期以来，美国警察因暴力执法和种族歧视问题备受诟病。美国“警察暴力地图”网站数据显示，2022年，美国警察打死1186人，其中黑人占26%，而黑人在美国总人口中占比仅为13%。

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