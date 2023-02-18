新华社德国慕尼黑2月17日电 当地时间2023年2月17日，中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任王毅在出席慕尼黑安全会议期间会见巴基斯坦外长比拉瓦尔。

王毅表示，中巴是全天候战略合作伙伴，中巴友谊坚如磐石。中方愿同巴方一道，落实好两国领导人达成的战略共识，共建新时代更加紧密的命运共同体。中方坚定支持巴方维护安全稳定，实现发展振兴，愿为巴方克服暂时困难提供力所能及的帮助。

比拉瓦尔对巴中关系发展感到满意。强调中国是巴基斯坦的全天候朋友，巴外交政策的重要支柱就是强化与中国的关系，推进中巴经济走廊建设。巴方将坚定打击恐怖主义，全力保护在巴中国企业和公民的安全。

双方还就当前国际局势下加强相互支持交换了意见。王毅指出，中国民用无人飞艇因不可抗力偏离航线进入美国上空，对于这一偶发意外事件，本应冷静、理智和专业处理。但美方无视基本事实，滥用武力、过度反应、渲染炒作，这种近乎歇斯底里的作法显示美方对中国的偏见和无知已到了荒谬的程度。中方要求美方拿出解决问题的诚意，不要再因国内政治需要做出这种荒唐无稽的事情。

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