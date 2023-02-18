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王毅会见德国外长贝尔伯克

2023年02月18日06:08 | 来源：新华网
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　　新华社德国慕尼黑2月17日电 当地时间2023年2月17日，中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任王毅在出席慕尼黑安全会议期间会见德国外长贝尔伯克。

　　王毅表示，慕尼黑安全会议是重要的国际平台，期待本届会议发出和平的声音，形成合作的共识，共同维护多边主义，维护联合国宪章，维护二战后得来不易的和平局面。中德社会制度、文化背景不同，但维护世界和平、促进全球发展符合双方共同利益，也是我们的共同责任。我们愿同德方加强沟通，增进了解，为中德关系的健康稳定发展、为完善全球治理做出努力。

　　贝尔伯克表示，德方重视对华关系，坚持一个中国政策，希望德中尽快重启各领域交流合作，进一步密切经贸往来。新冠疫情、气候变化等挑战昭示，全球问题需要共同应对，维护国际秩序需要加强合作，德方愿同中方就国际事务加强沟通协调。

　　双方还就乌克兰问题交换了意见。王毅表示，理解欧洲国家对乌克兰危机的关切，危机拖得越长，欧洲受到的损害就越大，类似北溪管道被炸毁这种事件也可能不时发生。中方在乌克兰问题上始终致力于劝和促谈，无论形势多么复杂，我们都不会放弃这种努力，愿同包括德国在内的欧洲国家加强沟通，推动局势尽快缓和。

(责编：白宇、胡永秋)

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