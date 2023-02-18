新华社德国慕尼黑2月17日电 当地时间2023年2月17日，德国总理朔尔茨在慕尼黑会见出席第59届慕尼黑安全会议的中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任王毅。

王毅向朔尔茨转达中国领导人的亲切问候。王毅表示，中国已成功克服疫情影响，经济呈现强劲复苏。中方愿全面重启同德国及欧洲的各领域交往，扩大互利合作，增进相互了解。双方可以积极筹备新一轮政府磋商，规划两国关系发展蓝图，使中德合作继续走在世界前列。中德双方应共同支持多边主义和自由贸易，反对脱钩断链，切实维护全球产供链稳定。

朔尔茨表示，很高兴得知中国成功战胜疫情，赞同尽快重启各领域合作，尽早启动下一轮政府磋商。德方将坚定发展同中国的经贸关系，反对任何形式的“脱钩”。强劲的德中关系和经贸互利合作有利于世界的稳定和繁荣。

双方就乌克兰问题深入交换了看法。王毅表示，中德都是独立自主的大国，对维护世界和平、应对全球挑战肩负着共同责任。中国始终站在和平一边，致力于劝和促谈，主张尽快停火止战。希望德方为推动局势降温发挥建设性作用。

当日，王毅还会见了德国外长贝尔伯克、巴基斯坦外长比拉瓦尔。

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