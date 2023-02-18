本报记者 林子涵

位于比利时布鲁塞尔的欧盟委员会大厦。

新华社记者 郑焕松摄

欧盟近期出台了多项能源转型和绿色发展举措。日前，欧洲议会批准了2035年起禁售化石燃料汽车的新法案，以推动电动汽车制造。本月初，欧盟委员会还发布了一项“绿色协议产业计划”，鼓励资金流向欧盟绿色产业。欧盟委员会表示，3月底欧盟峰会召开前，还将拟定《净零产业法案》《关键原材料法案》等立法提案。

专家指出，欧盟的系列举措，既是针对美国“绿色补贴”等产业政策的回应，也出于加快能源转型、追求能源自主的考虑。

加快政策步伐

2月15日，欧盟委员会有关禁售化石燃料汽车的立法提案在欧洲议会获得通过。这意味着，欧洲将在2035年停售新的燃油轿车和小货车。欧洲议会表示，该法案是欧盟委员会“Fit for 55”一揽子计划的一部分，旨在为欧盟2030年和2050年气候目标作出贡献。

该法案还规定，从2030年起，在欧盟销售的新车，碳排放量须比2021年减少55%，远高于37.5%的现有目标。路透社称，该法案旨在加快欧盟向电动汽车的转换并应对气候变化。

另据欧盟委员会发布的信息，欧盟本月初提出一项“绿色协议产业计划”。该计划是对“欧洲绿色协议”及REPowerEU计划的补充，主要包括4方面内容：一是简化监管框架，加快绿色项目审批；二是放宽国家援助发放限制，鼓励绿色投融资；三是鼓励与绿色转型相关的人才和技能培养；四是对外开展绿色经济合作，提升供应链韧性。

为确保“绿色协议产业计划”实施，欧盟委员会表示还将提出一项《净零产业法案》，加快绿色项目审批速度，同时配合推出《关键原材料法案》，确保绿色产业所需关键原材料采购。欧盟委员会主席冯德莱恩表示，这些提案将于3月22日至23日欧盟峰会之前提交。

路透社称，在2月10日的欧盟峰会上，欧盟领导人对“绿色协议产业计划”表达了“有针对性和临时性的”支持，旨在回应美国的产业政策，确保欧盟“未来成为电动汽车及绿色产品制造基地”。

争夺领先地位

分析普遍指出，欧盟的系列新举措，意在和美国争先。《纽约时报》报道称，在欧洲议会通过2035年起禁售化石燃料汽车的新法案之前，美国加利福尼亚州就已通过类似立法，纽约州也迅速跟进。随着欧盟新法案的通过，欧洲也将成为电动汽车的主要市场之一。

欧盟的“绿色协议产业计划”，则是对美国更直白的“反击”。德国《世界报》网站称，欧盟这一计划是针对美国《通胀削减法案》巨额补贴的“坚决回应”。标普全球网站也分析称，欧盟该计划旨在对抗美国产业政策，缓解“去工业化”压力。

复旦大学欧洲问题研究中心主任丁纯接受本报记者采访时表示，美国《通胀削减法案》推出了高达3690亿美元的“绿色补贴”及相关激励措施，以推动电动汽车电池及其他绿色产品在美国本土的制造和应用。这加剧了欧洲产能外流的压力，对欧洲制造业及全球竞争环境都产生了负面影响。在欧盟方面与美国反复交涉未果的情况下，欧盟委员会日前推出含有补贴方案的产业政策，意在“拉平”美国高额补贴对市场的扭曲，对抗《通胀削减法案》带来的冲击。

“欧盟的‘绿色协议产业计划’，包含针对美国《通胀削减法案》的具体应对‘工具’。”中国社会科学院欧洲研究所研究员、欧洲经济研究室主任孙彦红向本报记者表示，“一是通过贸易防御工具和新出台的‘外国补贴条例’，防止非欧盟国家的补贴扭曲欧洲单一市场竞争秩序。据此，欧盟可能对接受补贴的美国企业在欧洲市场的贸易和投资活动进行公平竞争审查。二是提出加快修订欧盟的国家援助豁免条例，允许成员国在不严重扭曲欧洲单一市场竞争的情况下，为电池、太阳能电池板、风力涡轮机、热泵、电解槽等产品及其所需的关键原材料提供补贴，降低企业外迁风险。”

除了应对来自美国的直接压力，对绿色经济的发展需求，也促使欧盟加快了政策步伐。

路透社援引国际能源署数据称，到2030年，全球清洁能源市场将增长3倍，产值达到每年约6500亿美元，相关制造业岗位数量增加一倍以上，“欧盟想从中分一杯羹”。

欧盟委员会主席冯德莱恩2月1日发表讲话时表示，如今主要国家都在加大净零产业投资，未来几年将决定净零经济的形态和定位，而欧盟将在全球竞技场上展开争夺。

“欧盟一向看重自身在全球低碳减排方面的倡导者角色。但近年来，欧盟在相关领域的领先优势，受到了来自美国及亚洲的赶超。欧盟有意通过政策工具，加紧培育新的比较优势，争取全球绿色经济主导权，重振投资者对欧盟市场的信心。”丁纯说。

与此同时，能源危机也在“倒逼”欧盟加快绿色转型。

“俄乌冲突爆发后，为摆脱对俄能源依赖、谋求能源自主，欧盟尝试了多种方案。2022月3月，欧盟推出RepowerEU能源计划，提出降低能源消耗、增加能源进口来源、加快可再生能源发展等目标。‘绿色协议工业计划’也提出确保可再生能源供应链安全、大力发展净零产业等举措。当前，在欧洲依然深陷能源危机、能源供应存在不可预测性的情况下，欧盟加快绿色发展的政治意愿比以往任何时候都强烈。”孙彦红说。

前景谨慎乐观

《福布斯》杂志网站援引经济学家分析称，欧盟近期的“绿色举措”，对欧洲宏观经济的提振效果或将十分可观，其效果甚至将大于“下一代欧盟”（NextGenerationEU）复苏项目。

然而，“钱从哪来”，是欧盟实施新举措时面临的问题之一。据欧盟委员会发布的信息，欧盟将从现有RepowerEU能源计划中拨出2500亿欧元，支持“绿色协议产业计划”，同时鼓励成员国根据自身绿色转型计划出资。下一步，欧盟委员会还提议设立一个欧洲主权基金，用于投资绿色技术。

美国政治新闻网站Politico刊文称：“欧洲开始了一场赢不了的补贴竞赛”，其新计划主要利用现有基金，而不是新资金。因此，“欧盟的新举措仍然缺乏反击美国补贴狂潮的火力”。

同时，欧盟成员国也并非都对新举措买账。路透社报道称，2月10日，丹麦、芬兰、爱尔兰、波兰、瑞典等11个欧盟成员国联合向欧盟委员会提交了一份文件，敦促谨慎放宽对绿色产业的国家援助限制，因为这可能导致“内部市场分裂、有害的补贴竞赛并削弱区域发展”。

“欧盟积极推进绿色转型会取得一定进展，但其举措的力度和成效，可能会较预期打折扣。”丁纯说，“在资金筹措方面，欧洲经济本已受到俄乌冲突的持续困扰，RepowerEU能源计划作为冲突背景下一项临时性而非结构性的基金，本身就可能存在缺口。同时，欧盟各成员国经济水平及产业结构、布局差异较大，如果放开国家援助限制，德国、法国等国将有更强实力对本国产业进行补贴，由此又会在欧盟内部造成市场竞争扭曲。”

孙彦红分析指出，当前及未来一段时期，欧洲推进绿色转型既有显著优势，也面临前所未有的挑战。

“在优势方面，经过过去几十年探索，欧盟已形成一套包括立法与政策引导、技术创新与碳排放交易体系驱动、绿色金融体系支撑、规则与标准的统一及对外推广等在内的系统性绿色转型模式。这是其继续推进绿色转型的重要基础。在挑战方面，欧盟当前深受能源危机困扰，一方面被迫延迟退出核电、重启部分煤电，导致能源转型受阻；另一方面，能源成本过高也使企业竞争力下降、外迁压力增大，绿色转型不再如过去一般从容。而美国大张旗鼓地推行歧视性产业补贴政策，严重扰乱绿色产业国际竞争秩序，进一步使欧洲陷入被动。未来，欧盟不得不在坚持既有绿色转型优势的同时作出调整，以适应国际竞争的‘变局’乃至‘乱象’，而要找到适当的平衡点并不容易。鉴于此，对欧洲推动绿色转型的前景，或许可持谨慎乐观态度。”孙彦红说。

“目前，美国尚未就‘绿色补贴’引发的争端作出明确回应。如果美欧达成妥协，不排除双方在绿色经济方面合作的可能。同时，接下来也应谨慎观察，欧盟是否会以绿色转型、应对气变等为‘道义制高点’，推行类似‘碳关税’等国际贸易机制，借机纠正所谓市场扭曲，对欧盟企业进行扶持。”丁纯说，“总体而言，欧盟新举措的有效性，还需根据美欧‘讨价还价’的结果及俄乌局势的变化等来判定。”

(责编：卫嘉、白宇)