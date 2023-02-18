本报记者 颜 欢

葡萄牙民众在中国制造的城轨列车前合影。

本报记者 颜 欢摄

葡萄牙波尔图市中心的特林达德地铁站日前举行首列地铁列车交付仪式暨“公众开放日”活动，向公众展示由中国中车唐山公司制造的城轨列车。这是中国城轨车辆首次出口欧盟国家。

车身采用灰色和明黄色调搭配，车头呈流线型，整体造型美观、时尚，充满动感。走进车厢，在任何一个位置都能方便地找到抓握的扶手，以保证乘客安全。前来参观的当地市民卡洛斯·穆塔仔细摸摸坐垫，又坐了下来感受靠背，情不自禁地赞叹：“这列列车无论是外形，还是内饰设施都赏心悦目，很舒适，车内空间也非常大。我很喜欢这款中国制造！”

2020年初，中车唐山公司与波尔图地铁公司签署合作项目，为波尔图地铁公司生产编组地铁列车，并提供5年维保服务。首列车辆在完成相关测试后，计划今年5月投入运营，其余车辆将分批于9月底前完成交付。

从车厢里走出来，葡萄牙环境与气候行动部部长科代罗满脸笑容：“列车的质量、舒适性、安全性和中国公司提供的服务都令人满意。期待新列车能为我们的民众提供更便捷、愉悦的通勤体验。”

中车唐山公司总经理谭沐介绍，葡方对车辆设计的每个细节都举行了专题会议评审。例如，结合波尔图现有轨道和基础设施特点，中方全新设计了列车的车轮踏面和车体结构，使得列车具有更加优异的曲线通过性能，可以兼容目前所有轨道线路和现有车辆；通过车地无线通信系统，可将列车的状态信息和故障信息实时发送给地面运维辅助平台，进行智能化运维；设置乘客计数系统，可将客流信息实时发送给控制中心，省时省力，实现精准运营。

“中国交付的列车和我们当初想象的一模一样。”车辆试验技术顾问若热·阿丰索表示，相较于波尔图原来使用的两个系列列车，新列车采用100%低地板设计，基本没有台阶，提供了更加便利的无障碍环境，同时提升了载客量。“这一改变对车内动力和电力系统安装提出了更高要求——原本可以设置于车底空间的设备，现在必须对转向架、驱动装置等关键技术进行适应性改进。这体现出中国企业在轨道列车领域拥有全球领先的设计和建造工艺。”

“中国企业总是给我们带来惊喜。美学设计上，无可挑剔；在技术层面，任何细节上，中国列车与其他欧洲国家的产品相比没有短板，两个月来的试验工作也让葡方很满意。”阿丰索赞不绝口。

波尔图地铁公司运营总监努诺·阿雷路亚说：“项目顺利履约让我们非常满意当初的选择，我们对中国企业更加信任，期待双方开展更多合作。”

中国驻葡萄牙大使赵本堂表示，中车唐山公司为波尔图提供新型地铁列车，是中葡两国高水平务实合作的典范，为未来两国进一步扩大合作提供了新样本。

（本报波尔图电）

《 人民日报 》（ 2023年02月18日 03 版）

(责编：卫嘉、白宇)