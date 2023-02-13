新华社北京2月13日电（记者温馨）外交部发言人汪文斌13日在例行记者会上应询介绍了伊朗总统莱希访华有关安排。他表示，此次访问是莱希总统任内首次访华，中方期待同伊方一道，以此访为契机，推动中伊全面战略伙伴关系取得更大发展。

应国家主席习近平邀请，伊朗总统莱希将于2月14日至16日对中国进行国事访问。

汪文斌说，此次访问是莱希总统任内首次访华。访问期间，习近平主席将同莱希总统举行会谈，共同规划和引领中伊关系未来发展，并就共同关心的地区和国际问题深入交换意见。李克强总理和栗战书委员长也将分别会见莱希总统。

汪文斌说，中伊关系传统友好，巩固和发展中伊关系是中伊双方共同战略选择。近年来，在习近平主席和莱希总统引领下，中伊关系保持良好发展势头，政治互信不断巩固，各领域务实合作稳步推进，在国际和地区事务中保持良好沟通和协调，坚定捍卫不干涉内政原则和发展中国家共同利益。

“中方期待同伊方一道，以此访为契机，推动中伊全面战略伙伴关系取得更大发展，并为增进中东地区国家团结合作、促进地区安全稳定发挥建设性作用。”汪文斌说。

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