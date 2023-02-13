新华社乌兰巴托2月13日电 综述：蒙古国热切期待中国游客到来

新华社记者阿斯钢 苏力雅

近来，中蒙两国边境口岸人员往来增多。随着中国不断优化疫情防控政策、有序恢复公民出境旅游，蒙古国对旅游业复苏寄予厚望。

“中国是蒙古国旅游业最大市场。”蒙古国旅游协会主席钢图木尔日前接受新华社记者采访时表示，蒙古国一直致力于吸引更多中国游客。

他说，旅游业对蒙古国经济社会发展具有战略意义。近两年，该国政府采取各种措施促进受疫情影响的旅游业复苏发展。

蒙古国自然环境和旅游部数据显示，2019年蒙古国接待外国游客数量创纪录，达57.7万人次，其中中国游客占30%以上。新冠疫情暴发后，到蒙古国旅游的外国游客数量大幅减少。

钢图木尔强调，蒙古国政府和旅游业不断努力提高服务品质、产品质量和竞争力，以迎接更多外国游客，尤其是中国游客。

蒙古国一家旅行社负责人普日布苏伦告诉记者：“我们一直在改进营销管理策略，以期在未来几年吸引更多中国游客。许多中国游客已预订旅行团，希望来体验当地的游牧生活，欣赏自然美景和名胜古迹。”

普日布苏伦说，近来，当地旅行社联合成立了一个研究改善旅游管理并吸引中国游客的专门委员会。此外，很多蒙古国民众也盼望赴华旅行。

“据我所知，全世界旅游业都在热盼中国游客回归。”另一家旅行社负责人恩赫珠勒说，相信蒙古国今年会接待大量中国游客。

蒙古国经济很大程度上依赖矿产业，该国政府认为发展旅游业是实现经济多元化最可行的方式之一，并将2023年至2025年确定为“探访蒙古国之年”。此外，蒙古国政府还提出2023年接待100万人次外国游客的计划。

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