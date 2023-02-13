新华社北京2月13日电 据国家国际发展合作署消息，国合署地区一司副司长郑愿东13日就中方对土耳其和叙利亚抗震救灾紧急人道主义援助回答记者提问。

郑愿东介绍，自土耳其和叙利亚遭受强震以来，中方一直为两国抗震救灾积极提供支持和帮助。首批中国政府援助土耳其救灾物资已于11日和12日分批运抵伊斯坦布尔，其中包括土方急需的毛毯、棉帐篷等，中方援助的心电图机、超声诊断仪、医用转运车、手动病床等物资将于本周内全部发运。中国政府派出的救援队和社会救援队已救出十余名幸存者。

郑愿东表示，中国政府援助叙利亚人道主义物资正加紧实施，包括3万个急救包、2万条毛毯、1万件棉服、300件棉帐篷及呼吸机、麻醉机、制氧机等物资将尽快启运。同时，加快落实正在实施的粮食援助项目，其中220吨小麦正在运抵叙途中，余下3000余吨大米和小麦将于本月分批发运。

他介绍，中国红十字会向叙利亚援助的首批医疗物资已运抵大马士革，第二批人道主义援助物资于2月13日从北京启运。该批物资包括棉帐篷、赈济家庭包、保暖冲锋衣等生活物资以及灾区急需的药品等医疗物资，可使受灾民众1万余人受益。

“一方有难，八方支援。中方将同国际社会一道，积极支持、帮助土耳其和叙利亚人民早日战胜灾害，重建美好家园。”郑愿东说。

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