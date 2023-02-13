新华社北京2月13日电 北大西洋公约组织发言人日前否认德国媒体关于北约秘书长延斯·斯托尔滕贝格任期将延长至明年春季的报道，称斯托尔滕贝格任期今年10月结束，他无意寻求继续担任这一职务。

北约发言人瓦娜·伦杰斯库说，斯托尔滕贝格的任期已延长3次。他担任北约秘书长一职接近9年，无意在今年任期结束后继续担任这一职务。

2022年6月16日，在比利时布鲁塞尔的北约总部，北约秘书长斯托尔滕贝格在北约成员国国防部长会议后的新闻发布会上发言。新华社记者郑焕松摄

斯托尔滕贝格现年63岁，2000年至2001年、2005年至2013年两度担任挪威首相，2014年担任北约秘书长至今。他上一次任期获得延长是在去年3月。

伦杰斯库上述表态前，德国《星期日世界报》报道，斯托尔滕贝格的任期将又一次延长，至明年春季，届时他能主持明年4月北约成立75周年的峰会。

《星期日世界报》援引外交消息人士的话报道，斯托尔滕贝格为北约作出贡献，继续任职有助于北约“确保困难时期领导层的稳定”。他明年卸任后，还可能接替戴维·马尔帕斯，成为下一任世界银行行长。马尔帕斯的任期将于明年4月结束。至于斯托尔滕贝格的继任者，西班牙首相佩德罗·桑切斯和英国国防大臣本·华莱士被视为热门人选。

这是2022年3月24日在比利时布鲁塞尔拍摄的北约总部外景。新华社记者郑焕松摄

不过，据德新社报道，一些外交官指出，斯托尔滕贝格一再留任，恐给外界留下北约无法就新领导人人选达成一致的印象。

北约成员国预计最晚在今年7月的北约峰会上就秘书长一职确定人选。

斯托尔滕贝格任职期间在协调欧洲防务开支方面发挥作用。前任美国总统唐纳德·特朗普抱怨欧洲盟友没有增加国防开支、承担足够多的北约“份子钱”，一度扬言让美国退出北约，加大美欧嫌隙。去年乌克兰危机升级后，斯托尔滕贝格又着力协调北约成员对俄罗斯立场、推动向乌克兰提供武器。（陈立希）

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