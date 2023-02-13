新华社北京2月13日电 一个名为“改变”的请愿网站12日发布数据，显示已有超过25万人签名呼吁德国总理奥拉夫·朔尔茨停止增加对乌克兰武器供应并发起调解俄乌冲突的谈判。

据俄罗斯卫星通讯社报道，德国左翼党议员萨赫拉·瓦根克内希特和知名女记者爱丽丝·施瓦策尔10日发起“和平宣言”请愿活动。

1月25日，德国总理朔尔茨（前排右一）在位于柏林的德国联邦议会接受问询。新华社记者任鹏飞摄

瓦根克内希特在社交媒体推特写道：“已有25万名支持者在‘和平宣言’上签名。我方阵营的施压会有成果！”

瓦根克内希特鼓励德国民众25日参加首都柏林市中心一场集会，支持这项请愿。

“和平宣言”请愿获得不少德国知名政界人物、作家、记者以及文艺与科学领域人士的签名。

俄罗斯去年2月在乌克兰发起特别军事行动以来，朔尔茨政府在美国等西方盟友压力下，不断打破第二次世界大战结束以来德国在防务政策领域的谨慎立场，逐渐加大对乌克兰军事援助力度，提供防空导弹、自行火炮和高射炮等多种类型武器装备。今年1月，德国政府承诺向乌克兰提供可以装备两个营的不同型号“豹”式主战坦克。（陈丹）

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