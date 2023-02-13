人民网讯 欧佩克秘书长海赛姆·盖斯表示，当前对能源的需求在快速增加，预计2023年全球对原油的需求将超新冠肺炎暴发前的水平，每天约1.02亿桶。

据埃及《金字塔报》和《东方报》报道，欧佩克秘书长盖斯2月12日在出席第六届埃及国际石油会议暨展览会开幕式时发表讲话说，当前全球对能源的需求在不断增加，欧佩克致力于支持市场稳定和投资，以满足不断增长的需求并支持碳减排努力，根据欧佩克最新的预测，2023年全球对原油的需求将超过新冠肺炎暴发前的水平，每天约达1.02亿桶。他补充说，预计到2025年，需求将上升至每天1.1亿桶。为此欧佩克预计，到2045年，石油工业需要约12万亿美元的投资，即每年5000亿美元。

报道说，在西方对进口俄罗斯原油价格设定上限后，俄罗斯10日宣布3月开始减少石油产量，日产量消减50万桶，国际原油市场价格当天上涨超过2%，周涨幅超过8%。布伦特原油期货价格上涨1.89美元，涨幅2.2%，至每桶86.39美元。美国西得克萨斯中质原油期货价格上涨1.66美元，涨幅约2.1%，至每桶79.72美元。（安国章）

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