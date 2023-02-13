中国公羊救援队创始人 何军

2月12日，公羊救援队继续在土耳其伊斯肯德伦市开展救援。

公羊救援队搜救犬训导员高之江与搜救犬Lucky协同作业。视频截图

搜救犬Lucky已经连续参与现场作业超过三天。为保障最佳状态，救援间隙需要及时为它补充水份和食物。搜救犬训导员高之江在一旁默默安抚Lucky，寸步不离，等待一起重返“战场”。搜救犬不仅是我们的重要伙伴，更是亲密“战友”！

救援间隙，高之江默默安抚Lucky，寸步不离。视频截图

在今天的救援过程中，一位现场配合开展清障工作的土耳其人员突然脚部受伤，公羊救援队的兼职医疗人员迅速为他清理包扎。

公羊救援队队员为土耳其作业人员现场进行简易包扎。视频截图

土耳其灾害与应急管理署（AFAD）掩埋任务区队长与公羊救援队队员紧紧相拥，感谢救援队的帮助与付出。视频截图

这次驰援土耳其，我们受到了当地电厂、中资企业、华侨华人的关心与支持。来自辽宁朝阳和福建的两位女士，甚至每天早起为我们准备餐食。每一次救援行动，都离不开后勤保障、战略情报等具体而微的工作。前方，不分昼夜、奋力搜救；后方，全方位保障和服务。

当地华侨华人为救援队准备早饭。视频截图

每个人只能做到“一点点”，但涓涓细流汇聚起来，就是磅礴大爱。面对灾难，人类跨越语言障碍、国籍隔阂，对生命的敬畏，让我们携手“作战”。

救援工作，仍在继续……

（人民网记者于洋、刘叶婷采访整理文字，人民网苏缨翔剪辑视频）

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(责编：于洋、杨牧)